Negocieri PLUS-USR pentru europarlamentare. Cioloș propune trei locuri eligibile pentru PLUS. El va deschide lista comună - surse

Ulterior participării la Comitetul Politic al USR, Cioloș a spus că va rămâne în Parlamentul European cât timp va fie nevoie, iar dacă va fi cazul, va candida pentru un nou mandat în anii următori.









La finalul săptămânii trecute, membrii PLUS au votat, în cadrul Consiliului Național, primii 43 de candidați la alegerile europarlamentare. Pe primele cinci locuri sunt Dacian Cioloș, președintele formațiunii, Dragoș Pîslaru, Dragoș Tudorache, Ramona Strugariu și Alin Cristian Mituță.



Alegerile europarlamentare vor avea loc pe 26 mai 2019.

La finalul lunii noiembrie a anului trecut USR a stabilit lista finală a candidaţilor pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, aceasta fiind deschisă de Cristian Ghinea şi Clotilde Armand. Umătorii pe listă sunt: Vlad Marius Botoş, Vlad Dan Gheorghe, Naomi Reniuţ, Radu Ionuţ Ghelmez, Radu Nicolae Mihaiu, Iulian Lorincz, Adrian Cristian, Camelia Carmen Crişan, Gheorghe Ţăranu, Silviu Gurliu, Teodora Stoian, Alexandru Gabriel Vărzaru.

Pe locurile 6 și 7 ar fi tot candidați de la USR, au precizat sursele citate. Locurile ar fi eligibile în funcție de scorul obținut la alegeri de alianța USR-PLUS.Varianta pentru lista comună a candidaților la alegerile europarlamentare, a alianței USR ar fi următoare: Dacian Cioloș (PLUS), Cristian Ghinea (USR), Dragoș Pîslaru (PLUS), Clotilde Armand (USR), Nicolae Ștefănuță (USR) și Dragoș Tudorache (PLUS). Lista comună încă nu a fost votată în ședința Comitetului Politic al USR, conform surselor citate.USR mizează ca prin alianța celor două partide să obțină șase locuri eligibile la europarlamentare.Comitetul Politic al USR s-a reunit, sâmbătă, la un hotel din Capitală, pentru a lua o decizie în legătură cu o alianță USR-PLUS pentru europarlamentare. Tot sâmbătă a avut loc și o ședință a Consiliului Național al PLUS în vederea unei hotărâri asupra aceluiași subiect.Deși la ora 18.30 era programată o conferință de presă a liderului USR, Dan Barna, în care acesta să anunțe deciziile luate de partid, discuțiile s-au lungit, ședința fiind în desfășurare la ora trasmiterii acestei știri.Înainte să participe la ședința USR, președintele PLUS Dacian Cioloș a declarat că USR a solicitat ca el să deschidă lista comună a celor două partide la alegerile europarlamentare, precizând că este dispus să iasă de pe listă, în cazul în care este nevoie.La rândul său, președintele USR Dan Barna a declarat că în prima parte a zilei a fost la ședința Consiliului Național al PLUS, pentru a discuta despre o alianță a celor două formațiuni pentru alegerile europarlamentare. Chestionat dacă din punctul său de vedere ar trebui sau nu Dacian Cioloș să deschidă lista pentru europarlamentare, Dan Barna a replicat: „În variantele pe care le avem acum în discuție Dacian Cioloș deschide lista. Este pe poziția 1 la PLUS și, evident din combinarea celor două liste, probabil Dacian Cioloș va fi pe primul loc”.