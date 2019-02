Dacian Cioloș, despre deschiderea listei la europarlamentare: A fost solicitarea USR. Eu sunt dispus să ies de pe liste

Întrebat cum răspunde acuzațiilor din USR potrivit cărora nu a negociat în interesul USR această alianță electorală, Barna a spus: „Și această alianță, ca orice alianță pe care a avut-o România din ’89 încoace, se poate și ar fi putut fi negociată în mii de feluri. Ceea ce face această alianță este să deschidă pentru prima dată o oportunitate reală pentru alegeri din 2020, o alternativă reală pentru România. De fapt argumentul principal pe care și eu și Dacian Cioloș îl avem în vedere în aceste negocieri este să construim speranța de care România are atâta nevoie și din acest punct de vedere negocierile sunt în poziția în care trebuie să fie”.





Alegerile europarlamentare vor avea loc pe 26 mai 2019.





„A fost solicitarea USR (să deschidă lista la europarlamentare - n.r.). Eu sunt dispus să ies de pe liste dacă este nevoie. Nu țin cu orice preț, dar a fost, între altele, solicitarea USR”, a declarat Dacian Cioloș, care este prezent la Comitetul Politic al USR de sâmbătă.Întrebat dacă se pune problema să nu mai fie cap de listă, Dacian Cioloș a răspuns: „Orice se poate discuta”.La rândul său, președintele USR, Dan Barna, a declarat că în prima parte a zilei a fost la ședința Consiliului Național al PLUS, pentru a discuta despre o alianță a celor două formațiuni pentru alegerile europarlamentare.„Am fost în prima parte a zilei la colegii de la PLUS. Am discutat cu membrii din Consiliul Național. Acum Dacian Cioloș a venit la noi la USR. Sunt colegii mei din Comitetul Politic aici. Vom avea o discuție firească. Și eu și dl Cioloș suntem încrezători că vom găsi o variantă care să genereze încredere pentru România”, a afirmat Dan Barna, înaintea participării la ședința USR.Chestionat dacă din punctul său de vedere ar trebui sau nu Dacian Cioloș să deschidă lista pentru europarlamentare, Dan Barna a replicat: „În variantele pe care le avem acum în discuție Dacian Cioloș deschide lista. Este pe poziția 1 la PLUS și, evident din combinarea celor două liste, probabil Dacian Cioloș va fi pe primul loc”.Comitetul Politic al USR s-a reunit, sâmbătă, la un hotel din Capitală, pentru a lua o decizie în legătură cu o alianță USR-PLUS pentru europarlamentare. Tot sâmbătă are loc și o ședință a Consiliului Național al PLUS în vederea unei hotărâri asupra aceluiași subiect.Ședința Comitetului Politic al USR va dura până la ora 18.00, urmând ca la 18.30, președintele partidului, Dan Barna, să susțină o conferință de presă în care să anunțe deciziile luate de formațiune.La finalul lunii noiembrie a anului trecut USR a stabilit lista finală a candidaţilor pentru alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, aceasta fiind deschisă de Cristian Ghinea şi Clotilde Armand. Umătorii pe listă sunt: Vlad Marius Botoş, Vlad Dan Gheorghe, Naomi Reniuţ, Radu Ionuţ Ghelmez, Radu Nicolae Mihaiu, Iulian Lorincz, Adrian Cristian, Camelia Carmen Crişan, Gheorghe Ţăranu, Silviu Gurliu, Teodora Stoian, Alexandru Gabriel Vărzaru.La finalul săptămânii trecute, membrii PLUS au votat, în cadrul Consiliului Național, primii 43 de candidați la alegerile europarlamentare. Pe primele cinci locuri sunt Dacian Cioloș, președintele formațiunii, Dragoș Pîslaru, Dragoș Tudorache, Ramona Strugariu și Alin Cristian Mituță.