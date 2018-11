Dragnea îl face și el infractor pe Iohannis: Președintele spunea că nu are dosare. Are. Cineva poate să spună că el e infractorul care s-a cocoțat în fruntea statului / Este tonomatul statului paralel

„Am văzut un om în panică, foarte nervos și iritat. E panicat că vede cum se destramă sistemul odios care l-a protejat. Vede cum se strânge funia în jurul parului și poate va veni vremea să răspundă pentru nenumăratele ilegalități pe care le-a făcut”, a declarat Dragnea.Șeful PSD l-a acuzat pe Iohannis că a mințit când a spus că nu are dosare și nu a fost cercetat, susținând că numărul acestora este de nouă. Dragnea a amintit despre dosarul privind casa din Sibiu, pierdută de familia președintelui în instanță, dar și de dosarul de incompatibilitate clasat, dar care este menționat în dosarul de candidatură al procurorului general Augustin Lazăr.„Președintele nostru poate fi considerat infractor. Cineva poate să spună că el e infractorul care s-a cocoțat în fruntea statului”, a spus Dragnea.„Se conturează din ce în ce mai mult evidența că avem un președinte întors cu cheița, care nu are curaj să ia decizii care se impun. Iohannis este de fapt tonomatul statului paralel”, a mai spus Dragnea."Asta se întâmplă când un infractor ajunge în vârful statului, iar acest infractor Dragnea progresează, nu în domeniul statului de drept, ci în domeniul fake news. E ceea ce în ziua de azi se numește fake news, înainte se numeau minciuni. Am avut Caragiale, bilețelul roz și am ajuns în faza cu valizele. Așa se întâmplă dacă infractorii ajung în vârful statului", a declarat președintele Klaus Iohannis.Întrebat de valiza reală, cea care a ajuns la Rise Project, președintele spune că îi este străină, deși unii insinuează că ar avea cunoștință. "Nu știu ce e cu aceste valize, nu am nicio legătură. Omul (n.r.: Dragnea) este disperat și are probleme majore și caută să aducă vorba despre alte lucruri și aduce manevre de manipulare", a mai spus președintele.Declarațiile au venit la o zi după ce președintele Liviu Dragnea a mers în Parlament cu două valize, reacționând în acest mod la ancheta Rise Project ce se bazează pe o valiză cu documente Tel Drum, despre care jurnaliștii spun că a fost găsită de un sătean din Teleorman. Într-o valiză, liderul PSD a adus gogoși, iar în a doua se aflau acte, cum ar fi ordonanța de clasare a unui dosar ce-l viza pe Klaus Iohannis, semnată de Cristian Lazăr, dar și informări cu privire la cauzele penale clasate în care a fost implicat președintele.