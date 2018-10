Raețchi, către Dragnea: Deblocați legea vaccinării! Sunteți autorul moral al prelungirii epidemiei de rujeolă

Potrivit lui Raețchi, numărul total al îmbolnăvirilor de rujeolă ajunge la 15.379, dintre care 59 de decese. Majoritatea cazurilor mortale sunt copii mai mici de un an, nevaccinați."În ciuda acestui bilanț dramatic, care pare departe de a ajunge la final, proiectul legii vaccinării este blocat în Parlament, la comisiile din Camera Deputaților, de mai bine de 10 luni, deși a intrat în procedură parlamentară de 1 an de zile și a fost adoptat de Senat în octombrie 2017. Coaliția majoritară pe care o conduceți blochează intenționat proiectul legii vaccinării, considerând că sănătatea copiilor nu reprezintă un subiect la fel de important precum amnistia și grațierea" afirmă Raețchi, într-un comunicat de presă. Potrivit celor mai recente date, rata de acoperire vaccinală este, în România, la 81%, mult sub cea de 95% recomandată de Organizația Mondială a Sănătății, se mai arată în document."Proiectul de lege aflat în procedură parlamentară și care poate fi adoptat, în forma actuală, în câteva zile, conține o serie de prevederi care ar soluționa această problemă, printre care obligativitatea vaccinării copiilor cu vaccinurile menționate în Calendarul național de vaccinare și obligativitatea ca părinții să se informeze în privința vaccinurilor și, în caz contrar, să primească amendă" amintește deputatul.Acesta i se adresează apoi direct liderului PSD, pe care îl acuză că este autorul moral al prelungirii epidemiei și că promovează informații false."După ce ați fost condamnat, în primă instanță, pentru utilizarea banilor unor copii vulnerabili din Teleorman, acum sunteți autorul moral al prelungirii actualei epidemii de rujeolă, majoritatea cazurilor mortale fiind copii mai mici de un an, nevaccinați. În plus, sunteți un consecvent promotor de informații false, doar zilele trecute vorbeați cu nonșalanță despre legalizarea căsătoriei cu animale, situație care nu s-a petrecut nicăieri, semn că nu aveți capacitatea de a distinge între o informație falsă și una reală. Probabil pe astfel de informații false vă bazați și pornirile anti-vaccin" spune Raețchi."Vă solicit să deblocați de urgență proiectul de lege privind vaccinarea. Majoritatea pe care o aveți în Parlament vă permite să faceți acest lucru și ați dovedit că, atunci când există voință politică, parlamentarii PSD-ALDE pot adopta modificări la Codul Penal în timp record, de exemplu, doar în câteva zile" încheie acesta scrisoarea deschisă.Citește o analiză HotNews.ro: În plină epidemie de rujeolă, proiectul legii vaccinării e blocat de aproape un an în Parlament. 95 de deputați susțin amendamente care riscă să golească legea de conținut. Deputat USR: "E plin PSD-ul de filosofi ai păducelului"