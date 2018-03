Fostul primar al sectorului 2 Neculai Ontanu vrea sa-si faca partid politic, el depunand la Tribunalul Bucuresti, alaturi de doi membri fondatori, medicul Ioan Gherghina si fostul consilier local Marius Cosmescu, actele pentru inregistrarea partidului Ader la Democratie, Educatie si Reconstructie, relateaza News.ro.





Documentele necesare inregistrarii noului partid politic au fost depuse la 1 martie, cu Neculai Ontanu presedinte, iar Cosmescu si Gherghina membri fondatori.





Marius Cosmescu a fost membru UNPR sector 2 si consilier local.





In noiembrie 2016, Ontanu a infiintat, tot in calitate de presedinte, Asociatia pentru Democratie, Educatie si Reconstructie "Om intre Oameni", ONG care declara ca are misiunea de "a contribui la dezvoltarea sociala si economica a Romaniei, la dezvoltarea constiintei civice a cetatenilor romani".





Marius Cosmescu este vicepresedinte al ONG-ului, iar Ioan Gherghina este Coordonatorul Departamentului pentru strategii si activitati in domeniul educatiei sanitare si asistentei medicale al asociatiei.





Presedinte de onoare al ONG-ului este Mircea Cosea.





Neculai Ontanu, care a fost timp de 4 mandate primar al sectorului 2, a fost membru al Partidului Socialist al Muncii, apoi al PSD si apoi al UNPR.





Informatia referitoare la infiintarea partidului lui Neculai Ontanu a fost difuzata initial de www.g4media.ro.