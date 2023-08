LITORAL 2023 Sâmbătă, 26 August 2023, 13:28

A fost crimă la Saturn, printre menajere de hotel și prietene de-o viață. A fost crimă între puști, unul drogat i-a spulberat pe doi inocenți. Dar la mare, e ca la mare. Lumea are creier de popândău. Trăncănește 2 zile, apoi uită. Păi, popândăii și-au plătit sejurul. Păi, marea cu valurile ei șterge urmele crimelor. Suntem sau nu în vacanță? Suntem! Bombardierii se bat pe mal cu salvamarii. Dă-i în mă-sa! Mor unii de înec! Dă-i în mă-sa! N-o să ne strice nouă soarele! Scumpesc berea? S-o scumpească! Ne pun muzică de idioți, ne scumpesc șezlongurile? Suntem popândăi la Mare! Ne-mplinim destinul de popândăi drăguți! Uite LISTĂ exclusivitate cu cine ne mai sâcâie la mare!

Ca popândăii vrem oferte Foto: AGERPRES

Porumbuuuuuul, ia cucurezulllll! Fiertul!

Hai la poze cu ursu’ Panda! Unde-i mămica să-ți dea păpica și lu’ ursulețu’ să-i dea mălaiu’?

Ia nămol! NĂmoooooool de la măgarul Techir! Ia nămolullll neamule, vindecă durerea în cot! Vindecă reumatisme, oase, bube, vănătăi, mucegaiuri!

Aiscrima! Ia Aiscrima cu căpșuni cu vaniluțăăăăă! Hai neamuleeeee!

Spectacol unic! Senzațional! Comicul universal, matahala de umor Stand-up Comedy „Buricul Pământului 2” – Doru Octavian Dumitru la Teatrul de Vară Eforie Nord. Vino la Buricul Pământului. De ce să râzi ca prostu singur? Mai bine râzi cu Doru!

Ba ia bre la Bebe 1,2,3… BÉBÉ la Teatrul de Vară. Așa ceva n-ai mai văzut BEBEEEEE!

Hamsia! Hamsia! Ham ham ham hamsia!

Terapeuta de renume mondial maseză chiar pe nisip unde stai. Ia cu mâna ei dududurea.

Mamiiiiiiii! Unde-i tati? Iar bea bere? Vreau să-mi facă castel! / Vine, Marinușe, vine, luaral Marea să-l ducă în larg, Doamne ferește!

Și așa mai departe.

Suntem pe cearceaf sau pe biet de șezlong. Avem aceeeași soartă. Ne invadează careva să ne vândă ceva. Neapărat trebuie să fim asaltați.

Și noi ca popândăii ridicăm întâi urechile, apoi ne ridicăm corpul

Nu după soare, nu! După cumpărat ceva, după vreun chilipir. A cui e plaja asta de ne invadează toți? De ce am venit noi aci, la Marea Neagră? E plaja lui Ofertă! E Litoralul lui Măciucă-n cap! Toți ne urlăâ, toți ne jupoaie! Nu ne lasă în tihna noastră de poândăi.

Vrem să ne rumenim la soare ca niște cefe de porc. De ce nu ne lasă, domle, în pace nimeni?

Hai poruuuumbul! Hai poză cu Panda! Marele comic! Vindecă oase! Și apune soarele! Și iar răsare soarele! Hai poruuuumbul! Hai poză cu Panda! Marele comic! Vindecă oase! Și apune soarele! Și iar răsare soarele! Hai poruuuumbul! Hai poză cu Panda! Marele comic! Vindecă oase! Și apune soarele! Și iar răsare soarele! Hai poruuuumbul! Hai poză cu Panda! Marele comic! Vindecă oase! Și apune soarele! Și iar răsare soarele! Și gata s-au dus tichetele de vacanță! S-a dus sejurul! S-a dus viața! Într-un vacarm, într-o stare de popândău.

