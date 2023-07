MAMAIA 2023 Vineri, 21 Iulie 2023, 20:59

0

Am scris de Războiul șezlong - cearceaf? Am scris! Uite, a sărit din șlapi Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral să urle: Accesul pe plajă este liber și nu poate fi condiționat de închirierea unui șezlong. Apoi, am scris de prezența lui E.Coli care dă diaree la Marea Neagră. DSP a țipat și el că nu e pericol de exterminare. Incursiunea mea de reporter, de gură-cască, continuă pe Litoralul românesc. Astăzi lovim într-o aberație: umflarea prețurilor la bere de către băieții de la HORECA. De ce să aibă ei cu orice preț dreptate? De ce să înghițim noi berea de trei ori mai scumpă doar că vrea mușchii lui HORECA?

Bere Bere Bere. Scumpă rău Foto: DreamsTime

O stafie bântuie Litoralul: e sezon de vârf, plătește, broască, prețul!

Adică, lasă-te jupuit, prostule, plătește prețul că e iulie-august. Hai la jupuit, frate! Mie mi se pare toată povestea asta o aberație. Hai să ne umflăm buzunarele noi HORECA!

Păi, dar cây să suportăm? Cât? S-o înghițim pe aia cu pandemia, e penurie de alimente! Plătește, boule, prețul! E război, e panică? Plătește, mocofane! Acum e pace, acum e soare afară. Nu-i destul că se poate face comerț cinstit. Nu.

Se inventează o aberație: E sezon! Plătește! Plătește! Plătește!

E o invenție! O invenție pentru jupuit omul. E sezon. Da! De jupuit om! A inventa o convenție ca bietu' prost să plângă după bani. Păi, pe ce se bazează? E calendarul lui mama lui Horeca? A inventat HORECA berea sau soarele? Luna iulie sau august? Nu.

Economic suntem liniștiți. A căzut prețul la benzină. Războiul e demența lui Putin undeva într-un colț de lume. Lepră nu luăm din Marea Neagră ci diaree. Deci? Ce dacă? HORECA ne belește pentru o invenție, un "contract social" neagreat social. Care dintre noi, consumatorii a semnat asemenea contract? Care-i prostu' să-nghită gogorița?

Suntem în sezon, da! Roșia e ieftină! Pepenele e ieftin, orice legumă e ieftină. Marea și soarele sunt gratis.

De ce să nu vedem evidența? N-o vedem. HORECĂI nu-i pasă. E tanc de-a lui Putin. Omoară cheful oamenilor. "Plătește prețul că vrei ceva gratis: soare și mare! E peștele la 2 pași de tine? Plătește! Plătește!

Eram acum trei zile la Terasă, cu trei oameni de aceeași ebrietate cu mine.

Și gândeam economic imparțial. Am ajuns la această dezbatere că prețul este stabilit de niște șmecheri care au inventat o aberație. Și noi plătim o aberație. plătim, în loc să facem opoziție. Deci, obsesia asta "de sezon" e o creație precum ailaltă cu "banii în mișcare". Aberații a unor baieți care cred că trebuie să ne belim banii în numele unor randamente iluzorii. Pui 4 lei, mâine nu mai sunt 4 lei. Păi, nu sunt pentru că ei învârt banii aiurea în tramvai. 4 lei sunt 3 lei, zic ei. În patru ani ei mișcă banii tot aiurea și 4 lei devin 2 lei. Ori asta e nebunie curată. Îți fuți viața pentru a alerga ca nebunul ca 4 lei să rămână 4 lei. E o convenție socială, o presiune a mediului de afaceri ca noi să dăm bani ca să ținem 4 lei la nivelul de 4 lei.

Și am decretat că noi nu suntem în stare de așa ceva. Deci, mediul financiar ne crede Ratați pe toți

Domle, a intervenit ospătarul, în discuție. Plătiți sau nu 10 lei berea? Care zece lei? urlăm noi! Anul trecut era 7. Anul ăsta 7 lei este 10 lei - zice HORECA ăsta cu coșuri pe față. Cum spuneam, noi băieții - plătitori eram în același grad de ebrietate, dar și în șlapi. eram de sezon. Stai puțin, chelnere. Noi plătim 7 lei berea. Chelnerul ne-a spus: banii sunt în mișcare. Aici nu mai beți. Ne-am simțit și am dat 10 lei de om. Chelnerul ne-a spus. Nu 10 lei. 40 de lei de om. Ați băut 4 beri de fiecare. Chiar în halul ăsta ne jupoi? Pur și simplu ați băut! Nu e vina mea că veniți ca nesimțiții iulie august. Veniți în noiembrie. Plătiți! De ce prețul ăsta? Pentru că e sezon! Am înjurat sezonul, chelnerul, berea. Am futut doi Dumnezei și soarelui care a inventat vara.

A doua zi ne-am luat bere de la magazin. AM ZIS CĂ NOI FACEM OPOZIȚIE

Deci, de asta ăștia HORECA fac pe deștepții și inventează sezoane și motive de japcă că consumatorul nu face opoziție. Și-n prima zi de opoziție, am făcut burți cu toții, că am băut repede berea că se încălzea de la soare. Așa că n-am avut timp să dezbatem faptul că-n “banii în mișcare” intră și plata gheții, a curentului, a sezonului și un profit uriaș. Mâine ne-am hotărât să ne luăm o frigorifică de la Metro. Dar cine se duce la Metro? Cine o cară? Că n-avem chef să fim chelneri. Altă plată de sezon: chelnerul ăsta. Și așa mai departe. Ce facem? Ne întoarcem la chelnerul de la Matze? Că nu reușim să schimbăm convenția socială: “e sezon, plătește prețul”. O să-ncercăm, ce să facem? Vrea careva să ne aducă frigorifica cu berea rece, pe plajă? Ca să sabotăm HORECA! Dacă acceptăm prețul HORECA plângem. Dacă vom căra singuri berea de la magazin, va fi chin! E Mare, E Sezon. Ce să alegem, Lumea e plină de opțiuni. Inclusiv să nu bem bere. Dar atunci care mai e farmecul verii. Ce să vezi fără bere? O Mare mare și un soare arzător. Păi, o bere dă valoare Mării, Soarelui... dar 4-5?

sursa FOTO: https://www.dreamstime.com/

Citește, ce treabă ai, din seria de sezon Mamaia 2023 și:

E.Coli, iubita mea, bine ai venit la Marea Neagră!

3 tipuri de Șezuturi pe Litoralul Românesc: de Cearceaf, de Șezlong și de BaldaChin. Războiul Șezlong vs Cearceaf