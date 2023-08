Vacanțe mici și miraculoase Duminică, 13 August 2023, 07:32

La Slănic se vindecă: boli dermatologice (psoriazis), boli metabolice și de nutriție, boli ginecologice inflamatorii. Tratamente la Sarata Monteoru sunt indicate pentru afecțiunile aparatului locomotor, afecțiunile ginecologice, gastrointestinale și hepato-biliare. Stațiunea Amara este recunoscută pentru tratamente reumatismale, degenerative(spondiloza cervicală, dorsală sau lombară, artroze și poliartroze) sau abarticulare. Ședințele cu nămol la Techirghiol te ajută să elimini toxinele din organism, stimulează digestia, atenuează durerile, tratează afecțiunile genitale. Or face, or drege aceste locuri miraculoase, dar acest tip de indicație a organului de tratat mie îmi dă depresie. Doamne ferește, s-ajung să stau să-mi vindec sculele uzate. Și cu toate astea, și Dumnezeu și diavolul au scule uzate și le vor vindecate, darminte noi, oamenii.

Vedere de la Slănic Foto: AGERPRES

Techirghiol, Amara, Sărata Monteoru, Slănic Prahova sau Tezaurul balneo național sau Traseul depresiei naționale

Omul așa e el făcut, știu. Din organe și scule. Aceste organe și scule sunt tinere și-ncet încet se uzează, se stafidesc. Asta ar face din stațiunile Techirghiol, Amara, Sărata Monteoru, Slănic Prahova niște locuri în care se caută tinerețea veșnică. Te doare-n cot, uite ce bine face nămolul, te doare-n fund, uite ce bine face Amara. Dar astfel de locuri sunt precum credința în sufletul pisicii. Ține de efectul Placebo și de o neasemuită disciplină. Dacă tu crezi că are suflet pisica atunci cu apele astea ți se vindecă și durerea din rinichi, din cot, din fund și chiar apetitul sexual crește.

Nu înțelegeți greșit. Cred și mă îmbăt cu gândul vindecării miraculoase. Cred că apele termale fac minuni, dar nu pot nici ele mai nimic dacă tu n-ai voință și nu bagi și niște pilule în tine, dacă ești praf. Ăsta-i capul meu, n-am ce-i face. De aici ș-un tip de gândire tâmpească în care stau ca prostu’ și mă uit la oamenii ce stau băgați în lac și așteaptă vindecarea, întoarcerea la tinerețea pierdută.

Lacurile acestea pline de vindecare sunt lacuri pline de organe

Sunt lacuri plutiri pline de așteptări ale miracolului. Lacurile acestea, stațiunile acestea pline de vindecare fac din trup prima și prima țintă a gândirii, dar fragilizează omul. Omul e gol ca să se vindece trupește și e gol sufletește așteptând miracolul. O tonificare se-ntâmplă fără doar și poate, o binedispunere, o ameliorare a durerii cred. Și de aceea, acel puțin e bagajul optimismului fără seamăn. De aceea, Techirghiol, Amara, Sărata Monteoru, Slănic Prahova este Tezaurul balneo național, dar și Traseul depresiei naționale, dar și cel al optimismului exagerat.

Mireasa scăpată din brațe și făcută praf

Ador acest spectacol al năzuinței spre mai bine. Nu fac nazuri să văd cum arată, iar depresiv, cele mai multe hoteluri, case de sănătate, plaje, amenajărire din jurul lacurilor. Am stat chiar de vorbă ore-n șir cu oameni privind afecțiunile, cu care nu te joci. Am ascultat tratamente privind durerea în cot, sau în fund și, Doamne ferește, Doamne iartă-mă! De așa ceva. Nu e glumă! Ne jucăm noi cu cuvintele dar să n-avem parte de așa ceva. Apoi, am auzit povești despre felul în care te vindeci după vreo damblageală. Accident de mașină, lovituri casnice. Una dintre cele mai haioase întâmplări și tragice-n același timp a fost cea a fostei mirese. Sau a miresei veșnice. În ziua căsătoriei, a fost luată-n brațe de bărbații de la nuntă, mi-a povestit femeia ajunsă acum la cincizeci și de ani. Și din una-alta, e aruncată-n sus, ca o bilă. Și beția ori slăbiciunea bărbaților uite ce-au făcut din ea. S-a lovit de caldarâm. Și-a frânt oasele. A rămas mireasă și se caută de zeci de ani aci la termale, la balneo. Ăsta e caz extrem. În general te ia o durere și te poartă în lumea ei pe care niciun analgezic nu și-o poate închipui. Ce să mai spun. Nu disprețuiesc Techirghiol, Amara, Sărata Monteoru, Slănic Prahova sau Tezaurul balneo național sau Traseul depresiei naționale. În niciun caz.

Există o stare apoi, Scalda asta în apă miraculoasă, Așteptarea facerii de bine. Povestea unui Karl

În care stai și nu mai pleci din locul tău. Aștepți. Ca să aibă efect orice tratament e de durată, nu? Așteptarea în lac, nemișcat uneori, fiindcă apa miraculoasă trebuie să atingă organul, să-l învelească ca-ntr-un cearceaf, să-i aibă de grijă. Omul se lasă în voia Domnului, apei miraculoase și așteaptă. Excepțional moment! Aici l-am cunoscut pe Hans El venise să-și viziteze un verișor cu rinichii beliți. La Amara. Problema lui, mi-a spus-o chiar el, a fost că a simțit și el cum îl iau junghiurile. Așa că vizita lui a devenit o ședere îndelungată. La Amara omul și-a cunoscut vărul, dar mai mult și mai mult a cunoscut lumea. Cu un program destul de strict, cu tabieturi și regim bine ținute, dar și cu scăpări la beri care dor direct la rinichi, Hans în cunoaște pe Lodovico care i-a băgat în cap, la șederea de dimineață, un proiect măreț de vrăjire a omenirii, de îndreptare a ei spre mai bine. Cui îi păsa că nu se poate realiza? Hans și Lodovico stăteau la vindecare a rinichiului, atunci aveau nevoie de iluzionare a minții. Apoi, tot așa la niște analize repetate de urină, uite-l pe Leo, care n-are nici mamă, nici tată. Are idei stranii și face totul posibil în timpul urinărilor în borcănașe “nu prima urină, a doua urină, în borcănașul 1, apoi un cerculeț și-n borcănașul doi, da?”. Karl în sfârșit o întrezărește pe Clavdia. Ea își adună mereu sânii din undele electroșocurile de extrem de joasă tensiune. Chauchat, seducătoarea supremă. Nu e bărbat care să nu motivez dureri acute de varii organe uzate doar doar să stea în preajma sânilor plutind pe termale, balneare, salinare.

Dar să-ncepem periplu, Dumnezeu le-a așezat pe toate la o oră și jumătate distanță, una de alta. Techirghiol, Amara, Sărata Monteoru, Slănic Prahova sunt la o oră și jumătate una de alta. Uneori mi se pare că dacă m-aș scufunda la Monteoru aș ieși la Amara.

Uite Slănic Prahova Salina

Bălăceala ș-așteptarea binelui

Casele mumoase de Slănic

Uite Sărata Monteoru, Perla Buzăului

Cu Conacul ei

Drumul spre Amara trece prin localitatea Udați Mânzu. E un popas necesar să udați mânzu. Iată un film, o viziune a porumbeilor trecând peste Udați Mânzu

Amara e amara, amară

Techirghiol, lacul măgarului care s-a învelit în noroi. A intrat bolnav de picioare și s-a vindecat de bătrânețe:

Techirghiol, Amara, Sărata Monteoru, Slănic Prahova Tezaurul balneo național / Traseul depresiei naționale. Chiar locuri de ECO, BIO vindecare. Locuri pline de povești muritoare ca toate organele mele. Un organ nu găsesc și eu să n-ajungă la Durere.

.