Vacanță mică și miraculoasă Sâmbătă, 29 Octombrie 2022, 09:22

Eugen Istodor • HotNews.ro

Bucșani, Zimbrăria Neagră. Dacă vrem să vedem animale din trecutul nostru de bestii nu-i nevoie să umblăm pe la Dinozăuria din Rășnov, o făcătură de plastic, ori să facem pe leii la Parcul Zoologic din Băneasa, o prosteală omenească. Zimbrul e ceva ce-ți taie răsuflarea, băi, bizonule, hai la Zimbrăria Neagră. Caută zimbru și privește-l drept în cioc. Hai la Bucșani, Dâmbovița, la Zimbrăria Neagră.

Zimbru Foto: AGERPRES

Bucșani, Dâmbovița, la Zimbrăria Neagră.

Ce bestie, ce arătare, ce colos, ce matahală, ce namilă, ce uriaș! Nimeni nu-i suflă-n barbă. Nimeni nu e mai mare și mai umflat ca el. Nimeni pe lumea asta, așa zice știința. Sute de kile de carne, zeci de metri de piele. Lung cât microbuzul. Liber, sălbatic, uitat de om pe pământ, că, cică nu-i este concurent. Nu-i leu. Mai mult iepure, că roade iarbă.

Dar zimbrul vorbește de această istorie a noastră de fiare, unde uite cam așa arătam, murdari de nămol, acoperiți cu păr, cu capete mari, sfioși și fioroși, înainte de a ne urca-n BMW-uri și a sta-n rezidențe în Titan, la fabrica de mălai.

Uite așa am stat ore, bizonule, gură cască la zimbri, la Bucșani, Dâmbovița. Drumul trece prin drumuri înguste din Bucirești, prin Buftea – Bilciurești – Dobra - Mărcești - Rătoaiam ai auzit ce nume?, și merge în regatul zimbrilor, la Bucșani. Dacă ești mare halău ia mâncare cu tine că e pustietate absolută pe aici. Pustietatea, bizonule, lovește drept în burtă. Așa că, păzea, ia mâncarea. Doar n-oi mânca iarbă ca zimbrul. Acum ce mai e de spus? Lumea pe aici nu te trimite la zimbrărie că habar n-are ce și cum, iar semne clare nu sunt pe kilometri. Ce să mai zic? Rătăcirea asta mie mi-a plăcut, prin pădure fără mașină, sub umbra întâlnirii cu vreun cerb, mistreț, de ce nu. Și apoi domol te vezi cu zimbrul. Dacă ai noroc, pentru că nu stă zimbru sub ochiul tău. Te poți tâmpi cu privirea că s-ar putea ca zimbru să nu-ți iasă-n pușcă, domnule bizon. E mișto, s-ar putea să faci atâta drum și să vezi doar o coadă de zimbru, o coamă de fiară și să te-njure puștii cu Galaxy Z Fold4. Mai avem rezervații de zimbrii și aici:

La Dragoș vodă – Vanatori-Neamt

În Hațeg, la Slivuț

Pe Valea Zimbrilor, în satul Acriș, comuna Vama Buzăului, județul Brașov

Pe Măgura Zimbrilor, comuna Armeniș , la poalele munților Țarcu

Zimbrul nu e bizon, bizonule! Habar n-am diferențele, să-și bată capul fixiștii și maniacii. Eu mă duc la bibliotecă să văd diferențele. Am văzut zimbrul, bizonule, și mi-e de ajuns.. Și nici zimbrul nu e bour, bourul de pe steagul Moldovei lui Ștefan cel Mare. Dar nici această diferență nu mă pasionează decât de-o citesc într-o carte. Am văzut zimbrul de Bucșani și parcă-i destul pentru o zi. Am privit și am urlat: există istorie, există huidume.

