Orașul Tulcea a devenit fuga spre Delta Dunării. Un popas prea scurt, la casa Avramide, pe Faleză, pe colinele de care s-au agățat ceva case. Orașul a fost cucerit mișelește de blocuri și n-are cum scăpa din capcana asta. Dunărea în apa goală e mai inspirată, mai frumoasă ca orașul. La Tulcea, nici măcar Natura nu îneacă omul, ci betonul. Nu e o critică, nu caut responsabili. Mie îmi place Tulcea în septembrie, când m-apucă depresia, răul de toamnă. Îmi place pentru că aici îmi alină durerea psihică Dichis’n blues și Ivan Patzachin Festival. Depresia de toamnă o pot da cu capul de betoanele locului, la Tulcea, pe faleză. Ș-o alin cu blues și vâslit în ritm șoptit de Dunăre și Rusalcă. O depresie plimbată la Dunăre. Alinare cu Dichis’n Blues și Festivalul Ivan Patzaichin.

Festivalul Ivan Patzaichin Foto: Hotnews

Orașul Tulcea. The Winner Takes It All

Un utilizator Youtube a făcut o sinteză a orașului pe muzica ABBA The Winner Takes It All. Cred că se potrivește mai mult ca orice. Comunismul a vlăguit locul:

Îmi recunosc slăbiciunea pentru faleză, apa neliniștitoare a Dunării capturată aici de om:

Și, da, adierea de vânt de septembrie e starea care mă tăvălește în goluri, întrebări, bântuiri ca un șnițel în ou și făină. Și uite, așa se-ntâmplă, ca-n orașul betonat, în septembrie să-mi plimb depresia, asta chiar n-am cum s-o stăpânesc. Cum nu s-a putut altfel depresia de septembrie mereu s-a lipit de călătoria mea în Tulcea. Ori, de asta e bine-n Tulcea în septembrie, în final de august și-nceput de septembrie, dau năvală 2 festivaluri de primă mărime: Dichis’n’Blues și Ivan Patzachin Festival.

Dichis’n’Blues

Primul festival, a adus de când îl știu, nume mari din lumea largă și te plimbă pe Dunăre în muzică de blues. E o corabie “a nebunilor”, pe care am urcat:

Dichis’n’Blues i-a adus anul ăsta, printre alții, pe Albert Castiglia și Curtis Salgado.

Toate detaliile AICI

Festivalul Ivan Patzaichin, ediția 2022 - Tulcea, între 5 și 10 septembrie

Priviți-l pe Ivan pe muzica Rusalkelor. El vine din adâncurile Deltei, din smârcurile ei, dintre balaurii, întunericimile, neliniștile, neștiutele Deltei. Aduce spre noi bunul simț de a fi împreună cu natura. Ăsta e spiritul Festivalului Ivan Patzaichin.

Și vor fi Subcarpați - Rusalka

Și va fi caravană de vâslit până la mila 23 a lui Ivan

Întregul program aici

Tulcea. O depresie plimbată pe Dunăre. Alinare cu Dichis’n Blues și Festivalul Ivan Patzaichin

