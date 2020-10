Rafila și Streinu Cercel șterg ciuma roșie la PSD

Perspektivă

Ori de aici trebuie pornit. Libertatea nu are doar un Dumnezeu, nu. Are câți dumnezei vrea ea, că de asta-i libertate. Libertate de opțiune, libertate de expresie, libertate în toate direcțiile. Deci, ei trebuie lăsați în apele lor. Acum le descoperim trecutul securist (Rafila), acum le scoatem pe nas licitațiile, modernizările, finanțările stranii (Streinu Cercel). Dar, atenție, ei așa au fost mereu. Fiecare dintre ei și-au plimbat trecutul și dosarele penale pe sub ochii noștri. Și prea puțini au sărit la gâtul lui Streinu Cercel și al lui Institut Balș și nimeni n-a sărit la Rafila. Opțiunea lor e liberă, trecutul lor este transparent abia acum.Avea sens să știm că Rafila avea un tată lucrător în aparatul de Securitate, să știm în plină pandemie? Clar, nu. Lăsați, domle, oamenii în pace să candideze!Cum se împacă Rafila și Streinu Cercel cu acest episod de pe buza și din inima PSD-ului? Această m-i- a doborât un guvern PSD, nu? S-au șters Ciolacu și ai lui de acest episod de înțelepciune populară? N-au cum. Rafila și Streinu Cercel ignoră personal acest moment, iar Ciolacu speră ca locurile dăruite celor doi onorabili să șteargă m-- de pe buza PSD. Este un exercițiu de imagine, nu? Au toată libertatea Rafila și Streinu Cercel să șteargă m--- asta? Da. Normal. Logic. Atunci îndemnul este: la bureți, băieți!Să privim apoi și mai bine. Streinu Cercel și Rafila sunt buni pe COVID într-un partid plin de covizi ca Buzatu, care nu prea crede în așa ceva. Buzatu nu-i singurul necredincios. Cel mai mișto nu este Buzatu, nu. În lumea lui îndepărtată pe care o conduce este pradă dacilor și reptilienilor.Cum care măsuri? Alea contestate la Curtea Constituțională, unde infectații puteau să plece din spital când vroiau, aceea măsură prin care PSD a dat drumul la covizi în lume ca să ne împerechem cu ei și să facem cifra asta mare a infectărilor de azi. Avea dreptul PSD să ne infecteze? Oho, cum să nu. Avea discernământ PSD atunci? Oho, cum să nu. PSD a acționat împotriva bunului simț anticovid promovat de Rafila și Streinu Cercel? Cred că da.Au toată libertatea Rafila și Streinu Cercel să fie de acord să se amestece bolnavii cu sănătoșii? Da. Aha, aici și aici pot spune cei doi că a fost politică și ei nu se amestecă în politică. Acum au intrat, inocenți, în politică.Și-n sfârșit un ultim argument al libertății și inocenței celor două capete de listă PSD la parlamentare.Cunosc sistemul, puteau să-l reformeze din interior de ani de zile. Rafila a tot fost prin Comisia PSD de Sănătate și, decent, a tot avut poziții, așa a ajuns în fruntea OMS Ro. Streinu Cercel și-a construit propriul bastion al fericirii la Institutul Matei Balș. Cariere. Ce să le spui? Nimic. În ciuda sistemului și-au construit propriile jucării. Au ignorat în fapt Sistemul sau, mai bine zis, au profitat de inerția lui, incompetența lui. Care-i viitorul? Cei doi renumiți doctori doboară sistemul? Dece? Păi, le-a mers bine în Sistem. Reformează? Poate.