OPINII Marți, 07 Noiembrie 2023, 12:51

Începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an este în interesul fundamental al cetățenilor din Republica Moldova, dar și al tuturor cetățenilor Uniunii Europene. Siguranța și stabilitatea în UE depind de cât de sigure, stabile și mai bine integrate în Europa sunt țările din vecinătate, cum ar fi Republica Moldova. Prin urmare, integrarea europeană a Moldovei ne face să fim cu toții mai puternici și mai în siguranță.

Siegfried Muresan Foto: Arhiva personala

Acesta este mesajul pe care l-am repetat în ultimii doi ani colegilor din Parlamentul European și din celelalte instituții europene: suntem mai siguri cu Moldova alături de noi. Și, iată, mai avem puțin până când Comisia Europeană și Consiliul European vor lua o decizie cu privire la începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Noi, Parlamentul European, suntem uniți în a cere foarte clar începerea negocierilor de aderare până la sfârșitul anului. Am fost prima instituție europeană care a solicitat oficial acest lucru. Într-o rezoluție votată cu largă majoritate pe 5 octombrie, peste 80% din europarlamentarii prezenți au votat pentru începerea negocierilor de aderare.

Cetățenii și autoritățile Republicii Moldova merită să le oferim o perspectivă clară de aderare. Știm că este un proces pe termen lung și nimeni nu se așteaptă ca acest lucru să se întâmple peste noapte. De aceea, este important să începem acest proces acum și este important să răspundem pozitiv tuturor eforturilor de integrare europeană pe care le-am văzut în ultimii doi ani din partea autorităților și cetățenilor Republicii Moldova.

De la declanșarea războiului de agresiune al Rusiei în Ucraina, Republica Moldova și cetățenii săi au acționat într-un profund spirit european și au ales, fără echivoc, să fie alături de noi, Uniunea Europeană, în ciuda tuturor provocărilor, șantajelor și manipulărilor venite dinspre Federația Rusă.

Republica Moldova a gestionat cu succes criza refugiaților din Ucraina, chiar dacă este țara europeană care a primit cel mai mare număr de refugiați ucraineni, raportat la populație. Prin gestionarea cu succes a crizei refugiaților, Moldova a garantat stabilitate pentru restul continentului. Știm cu toții riscurile unui flux de refugiați care nu este bine gestionat la frontierele UE. Moldova a evitat aceste riscuri pentru noi toți.

Republica Moldova se află în imediata vecinătate a Uniunii Europene și a Ucrainei. De aceea, am atras în dese rânduri atenția la nivel european că am fi fost cu toții într-o situație mult mai dificilă dacă, pe lângă dictatorul Lukașenko din Belarus, Putin ar fi avut un regim pro-rus și în Republica Moldova. Tocmai de aceea trebuie să sprijinim în continuare parcursul european al Moldovei.

Ritmul reformelor arată că Moldova este pregătită pentru următoarea etapă

Imediat după declanșarea războiului din Ucraina, Moldova și-a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană și, în mai puțin de 4 luni, UE a răspuns pozitiv. Am acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată împreună cu nouă recomandări de reformă care trebuie îndeplinite pentru demararea negocierilor de aderare.

Vedem acum că, în doar un an, Republica Moldova a realizat progrese impresionante în toate aceste nouă recomandări, inclusiv în domeniul justiției, dar și al reformelor administrative, protecției drepturilor omului și implicării societății civile în actul de guvernare.

În același timp, noi, Uniunea Europeană și statele membre, am crescut sprijinul pentru Moldova și am accelerat procesul de integrare europeană a țării. Am mobilizat un ajutor financiar record de peste 1,2 miliarde de euro, am sincronizat rețeaua electrică a Moldovei cu rețeaua electrică europeană și am oferit Republicii Moldova acces la platforma comună de stocare și achiziții de gaze a UE. Moldova a fost integrată în programe europene importante, precum Mecanismul pentru Interconectarea Europei și Programul Pieței Unice, care vor permite țării să se dezvolte într-un ritm mai rapid înainte de aderarea efectivă la UE. A fost semnat și acordul privind reducerea tarifelor de roaming între Moldova și UE.

Toate aceste măsuri și progrese arată că ambele părți, atât Republica Moldova, cât și Uniunea Europeană, sunt mai pregătite decât oricând să treacă la următorul pas: începerea negocierilor de aderare. Este un moment foarte potrivit, o ocazie istorică pe care nu trebuie să o ratăm.