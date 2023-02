OPINII Vineri, 03 Februarie 2023, 08:21

Vladimir Tismaneanu • Contributors.ro

Discursul lui Vladimir Putin de la Volgograd a fost conceput ca includere a mitologiei războiului împotriva agresiunii germane in arsenalul propagandistic al războiului împotriva Ucrainei democratică si suverana declanșat pe 24 februarie 2022. Este o suita de minciuni si de elucubrații care frizează delirul. Cum altfel decat delirant poate fi numit recursul la analogii aberante precum aceea dintre tancurile germane din 2023 si cele ale Wehrmachtului in urma cu opt decenii? Putin si camarila sa kaghebist-fesebista știu exact cum să exploateze pasiuni, emoții si nostalgii legate de victoria de la Stalingrad. O victorie care a garantat schimbarea cursului celei mai aprige conflagrații din istoria omenirii.

Dictatorul de la Kremlin pozează in erou al lupe antifasciste. Ucraina, in acest scenariu halucinant, este un fel de avangarda a unei agresiuni neonaziste. Federatia Rusă ar fi fost provocata sa actioneze defensiv. Nu căutați logica in logoreea lui Putin. Totul miroase a ideologie mistificatoare, a mitologie auto compătimitoare si vindicativa. Crimele in masa comise de armata lui Putin sunt atribuite propagandei ucrainene. Doar presa aservită lui Putin spune "adevărul".

Nu este vorba de niciun fel de "denazificare". Fascismul nu renaste in UCraina ci se afla la putere la Kremlin. Rusa putinista este o tara in curs de fascizare. Ideologia oficială este fascistoid imperialistă. Discursul de la Volgograd combina exaltarea țarismului si a stalinismul, ultranationalismul velicorus, expansionismul militarist si disprețul infinit pentru ideea însăși de adevăr istoric.Este o falsificare a trecutului si o desfigurare a prezentului. In 1943, scriitorul Vasili Grossman se afla la Stalingrad ca reporter de război. Mama sa fost ucisa de naziști in orasul Berdicev. Împreuna cu Ilya Ehrenburg, Grossman a publicat Cartea neagră a crimelor naziste împotriva populației evreiești din teritoriile sovietice ocupate. Volumul a fost rapid scos din circulatie si topit la ordinul lui Stalin. La începutul anilor 60, Grossman a scris Viața si destin, unul din marile romane ale secolului XX. Cartea fost interzisa din ordinul inchizitorului ideologic Mihail Suslov. Era curajoasa, onesta, demistificatoare.Traducerea in romaneșe a apărut la Polirom.