Dezeuropenizarea: O crima impotriva poporului roman

Traim momente de rascruce pentru viitorul proiectului civilizational numit Europa Unita. Sunt puse sub semnul intrebarii valorile si institutiile UE. Ideea Europei ca pamant de azil pentru refugiati este din nou persiflata, precum in sumbrii ani 30. Una din cartile esentiale despre revolutiile din 1989 si consecintele lor a fost scrisa de regretatul sociolog germano-britanic Ralf Dahrendorf la inceputul anilor 90. Intitulata “Reflections on the Revolutions in Europe” cartea, subtire ca dimensiuni dar extrem de densa ca perspectiva analitica anticipa coagularea unor partide-miscari clericaliste, fundamentaliste, primordialiste. Deruta, frustrarea, deziluzia par sa fie zgomotul timpului (spre a relua cuvintele lui Osip Mandelstam). Se simte un fel de oboseala democratica, o resemnare ca lucrurile vor merge din rau in mai rau.

Profesorul Ken Jowitt, cunoscator remarcabil al realitatilor lumii comuniste si post-comuniste, spunea ca intrarea tarilor est europene in UE este o sansa ce se iveste o data la 500 de ani. Dezeuropenizarea Romaniei pusa la cale cu diabolica perseverenta de guvernarea penala PSD-ALDE este o crima impotriva poporului roman. Procesul despre care scriu este unul inceput cu ani in urma. Din nefericire, valul autoritarismului renascut coincide cu avansul cleptocratiei si al populismului xenofob.

Dezeuropenizarea converge in Romania si nu doar acolo cu acapararea structurilor guvernamentale de catre mafii interesate doar in inavutire prin jaf. Cand Uniunea Europeana isi ingaduie sa critice comportamentele abuzive ale tribunilor etnocentrici, raspunsul acestora este pedalarea pe un autarhism pe cat de strident, pe atat de nociv. Politologul Balint Magyar defineste Ungaria lui Viktor Orban drept un stat criminalizat. La fel vor sta lucrurile si in Romania daca mafia PSD-ALDE va reusi sa emasculeze justitia. Mizele sunt imense, motiv pentru acesti infractori sa utilizeze vechile metode propgandistice si sa nascoceasca “dusmani ai poporului”. Referendumul este exact o asemenea fumigena menita sa abata atentia de la veritabilele probleme cu care se confrunta Romania. Tot acest circ imi aminteste de ritualuri similare in Romania lui Ceausescu, inclusiv un referendum pentru pace ori o alta asemenea bazaconie.

