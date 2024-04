MEDIU Luni, 15 Aprilie 2024, 09:57

​Acest an este cu totul excepțional din punct de vedere al vremii, iar asta se va putea vedea și luni în România, când maximele ajung la 34 °C. Însă în Europa, la final de martie și în prima decadă din aprilie maximele au depășit 30 °C în 22 de țări, fapt nemaivăzut.

Incalzire globala Foto: Shutterstock

Foarte grav este că este așteptat un val de aer rece care, peste câteva zile, ar putea aduce temperaturi negative noaptea, unde în prezent sunt 25-30 C ziua, așa că ar putea fi grav afectați pomii.

Datele compilate de climatologul Maximiliano Herrera arată că până în data de 12 aprilie un număr foarte mare de țări din Europa, 22, au înregistrat temperaturi maxime de peste 30 C până în 12 aprilie. Normal ar fi fost ca astfel de maxime să se fi înregistrat în trei-patru țări europene așa de repede în an.

Și România este în listă, fiindcă au fost 30 °C la Călărași în ultima zi de martie și 31 °C la Focșani, în prima zi de aprilie.

În mai mute țări au fost depășite maximele absolute de temperatură pentru martie și aprilie, iar în week-end-ul trecut au fost aproape 34 C în Bosnia, 31,7 °C în Austria și +31,8 °C în Slovenia. în Croația au fost +31,6 °C. În țările baltice au fost maxime de peste 28 C, iar Polonia a fost la câteva zecimi de grad de pragul de 30 C.

Conform datelor Ogimet, duminică au fost +33,3 °C la Zenica, în Bosnia, oraș în care au mai fost astfel de zile la început de aprilie.

Temperaturile de iulie au fost în Alpi, chiar și la altitudine de peste 1.500 m.