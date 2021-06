Schimbarea climatică ar putea fi deja ireversibilă, spune Markus Rex, conducătorul celei mai mari expediții la Polul Nord

Numele expediției conține inițialele Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate (MOSAiC), iar pe site-ul meereisportal.de a putut fi urmărit, pas cu pas, traseul navei, cu date despre expediție. Sute de oameni de știință din echipaj, proveniți din 20 de țări s-au aflat la bord sub conducerea Institutului Alfred Wegener. Au fost implicate peste 80 de institute de cercetare, iar bugetul disponibil pentru călătorie a fost de peste 140 de milioane de euro.