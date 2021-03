Ministrul Mediului: Cazul Smârdan nu ar fi fost posibil fără cârdăşia autorităţilor locale

Ministrul a amintit că în cazul incineratorului din Smârdan este în curs o anchetă penală, din cauză că o parte din leşurile animalelor înecate în Portul Midia la finele anului 2019 au fost îngropate, în loc să fie incinerate, transmite Agerpres."Este cel mai urât lucru pe care l-am văzut în cele două luni de mandat în Ministerul Mediului. Este o poluare inimaginabilă. Din datele preliminare pe care le am, vor fi foarte multe persoane care vor răspunde penal pentru ce s-a întâmplat acolo. Este incredibil cum o depozitare ilegală este prezentată ca o activitate economică. Nu-mi vine să cred că se poate întâmpla aşa ceva în România. În câteva zile vom avea raportul final la minister", a declarat vineri, la Tulcea, în timpul unei conferinţe de presă, ministrul Mediului, Barna Tanczos.El a mai spus că raportul preliminar are peste 100 de pagini şi prezintă istoria societăţii."Raportul prezintă istoria celor zece ani în care această societate fără scrupule a minţit autorităţile publice şi a declarat în fals cantităţi şi a încercat să păcălească organele de control. Din păcate, există o cârdăşie din partea autorităţilor locale responsabile de protecţia mediului, dar până la raportul final nu vreau să vă spun mai mult", a menţionat ministrul Mediului Barna Tanczos.Oficialul guvernamental a mai spus că vor fi schimbări la conducerile instituţiilor de protecţie a mediului din judeţul Tulcea şi a adăugat că, săptămâna viitoare cel târziu, Octavian Berceanu, propus de Alianţa USR PLUS, va fi numit comisarul şef al Gărzii Naţionale de Mediu, iar Gâtej, comisar şef adjunct al aceleiaşi instituţii.Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa a pus în aplicare, pe 20 ianuarie, două mandate de percheziţii domiciliare în oraşul Măcin, pentru stabilirea legalităţii modului în care s-a derulat incinerarea ovinelor înecate pe nava Queen Hind, eşuată în luna noiembrie 2019, în Portul Midia.Ancheta procurorilor a stabilit că mare parte din deşeurile animale nu au fost distruse prin incinerare, ci au fost îngropate pe un teren viran din apropierea localităţii.În urma controalelor efectuate de autorităţile tulcene, au fost aplicate două amenzi în valoare de 1.200 de lei şi 5.000 de lei, iar activitatea societăţii a fost suspendată.Vasul Queen Hind, cu peste 14.000 de oi la bord, a eşuat la finalul lunii noiembrie 2019, la plecarea din Portul Midia. Echipajul format din 22 de marinari sirieni a fost salvat de pe nava înclinată parţial, dar puţine ovine au putut fi aduse la mal.În perioada 28 februarie - 13 martie 2020, în urma a 26 de transporturi Midia-Smârdan, la societatea din judeţul Tulcea ar fi trebuit incinerate cadavrele a 14.230 de ovine, cu o greutate totală de 542.100 kilograme.