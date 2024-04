Articol susținut de Regina Maria Marți, 02 Aprilie 2024, 10:52

Nouă luni de sarcină, nouă luni de așteptare, nouă luni de emoții intense până la întâlnirea cu bebelușul. Pentru majoritatea femeilor care se pregătesc să devină mame, perioada de sarcină înseamnă și analize, controale periodice și ecografii, pentru ca totul să decurgă fără probleme.

Magia nașterii naturale blânde, pusă în practică la Spitalul Premiere Regina Maria Timișoara Foto: Regina Maria

Un moment-cheie în sarcină este și alegerea tipului de naștere, calea naturală sau cezariana fiind dilema multor viitoare mame. Deși România este în topul țărilor europene unde femeile aleg să nască prin cezariană, există maternități care au un procent ridicat de nașteri naturale. Una dintre acestea este cea din cadrul Spitalului Premiere Regina Maria din Timișoara, unde procentul nașterilor naturale a ajuns la 52 la sută. Echipa de obstetricieni și moașe din cadrul Spitalului Premiere promovează conceptul de naștere naturală blândă, în deplină siguranță, cu echipe medicale pregătite să intervină cu orice este nevoie dacă situația o impune.

„Nașterea blândă este o naștere normală, fiziologică, este exact cum ar trebui să fie orice naștere. Să naști în ritmul tău, în felul tău, mi s-a părut că e cea mai firească situație și cea mai plină de respect față de femeie. Bineînțeles că lucrăm împreună cu ea și avem încredere în ea, avem încredere că ne spune ce simte, că se adaptează singură, că își găsește ritmul nașterii. Și viitoarea mamă are încredere în noi că atunci când trebuie să intervenim sau să modulăm un pic travaliul ei, o facem în beneficiul ei. Și atunci lucrurile merg foarte bine și rezultatele sunt bune”, povestește dr. Bogdan Cioată (FOTO), medic primar obstetrică-ginecologie, coordonatorul departamentului de obstetrică din cadrul Spitalului Premiere Regina Maria din Timișoara, care a asistat de-a lungul carierei la peste 2000 de nașteri, „cu drag și dedicație”, așa cum îi place să spună.

„Au avut un respect profund pentru tot procesul nașterii...”

Elena Adorian este una dintre femeile care a optat pentru nașterea blândă la Spitalul Regina Maria Premiere din Timișoara. Ea a adus-o pe lume pe Ana Maria, o fetiță sănătoasă, având sprijinul echipei de specialiști. Elena s-a pregătit pentru nașterea naturală atât fizic, cât și psihic, apelând la pilates, yoga, mult mers pe jos și cursuri de hypnobirthing.

„Am ales să vin aici datorită medicului Bogdan Cioată și moașei Camelia Irimia. Am născut cu ei și primul copil și m-au susținut incredibil de mult. Au dovedit un respect profund pentru tot procesul nașterii care, din punctul meu de vedere, e ceva sfânt. Ei mi-au împărtășit viziunea, m-au înțeles. Toată sarcina m-am simțit extrem de susținută în alegerile pe care vreau să le fac și am fost pe aceeași lungime de undă. Deci ei au avut un rol esențial”, mărturisește Elena (FOTO), rememorând nașterea, dar și întâlnirea cu fetița ei.

„A fost așa un roller coaster incredibil de extaz, de bucurie și de eliberare că am reușit. Pentru că finalul e greu. Chiar înainte de expulzie a fost foarte greu. Ai atunci impresia că nu poți să duci lucrurile până la capăt, dar le duci, că nu mai ai de ales. În final, eliberarea și bucuria simțită nu pot fi comparate cu niciun alt sentiment pe care l-am trăit. Mi se părea ireal că am reușit, iar fetița mă privea direct în ochi în acele momente.”

Cum se pregătește o naștere blândă?

Secretul nașterilor naturale blânde, în deplină siguranță, este un lucru de echipă, medicii și moașele oferind tot suportul femeilor care trec prin travaliu.

„În Spitalul Premiere abordăm un stil de naștere blândă, «gentle birth», care se bazează pe natură, care își face singură treaba. Iar în momentul în care trecem de limitele naturale, putem să continuăm cu modalități medicamentoase de ghidare a travaliului sau, în anumite situații, când natura nu ne ajută, nașterea se poate termina prin operație cezariană. Rolul moașei este esențial în echipa de obstetrică și am luptat de când mă știu ca această profesie să nu moară, pentru că am prins drag de ea. Pentru meseria de moașă trebuie să ai și har, să pui pasiune și să simți anumite lucruri în momentele dificile ale travaliului. Câteodată, chiar trebuie să le și anticipezi. Pentru că, chiar dacă nașterea este un lucru fiziologic și firesc, există situații în care trebuie să intervii sau să anunți medicul după caz, la secundă. Nu există loc de greșeală sau de pardon”, spune Camelia Irimia, una dintre moașele pentru care femei din toată țara aleg să nască la Timișoara, ea având o experiență de 32 de ani în sala de naștere și asistând la venirea pe lume a mii de copii.

Nașterea blândă pe care o experimentează multe mămici este pregătită și asistată minuțios de echipa medicală. Muzica de relaxare, masajul, uleiurile esențiale, petrecerea travaliului în apă, prezența viitorului tatic, dar și anestezia epidurală, atunci când este nevoie, toate sunt menite să susțină efortul de a aduce pe lume bebelușii.

În plus, viitoarele mămici se familiarizează din timp cu echipa de moașe, precum și cu ambientul, pentru a fi cât mai relaxate pe parcursul travaliului. De altfel, echipele de specialiști recomandă viitoarelor mămici să-și pregătească travaliul încă din sarcină, prin exerciții speciale, aquagym și informații oferite de experți.

Tehnicile prin care este înlăturată frica femeilor

„Este foarte important să înlăturăm frica. Cunoașterea locului și a oamenilor de către viitoarea mămică este extrem de importantă. De aici se pornește, pentru că partea emoțională este foarte importantă în actul nașterii. Ele își cunosc medicii încă de la testul de sarcină, interacționează foarte bine cu ei, dar în momentul nașterii, dacă nu cunoști locul și echipa, pot să se producă anumite rupturi emoționale care să stopeze bunul mers al travaliului, deoarece nașterea este profund influențată hormonal. Hormonii cei mai importanți în actul nașterii sunt endorfinele și oxitocina, care pot fi inhibate de către adrenalina secretată de frică, de teamă, de necunoscut. Metodele noastre alternative de suport, de ghidare, le-am creat în timp, împreună cu echipa de obstetricieni, condusă de dr. Bogdan Cioată. Folosim apa, folosim uleiurile esențiale, folosim meloterapia, masajul. Pacientele noastre pot să-și aleagă poziția de naștere, poziția în care să-și petreacă travaliul… Avem și aparatura necesară de supraveghere a fătului prin CTG-uri cu sonde wireless, adică pacienta poate să se plimbe liniștită, iar bebelușul să fie monitorizat de către moașă”, mai spune Camelia Irimia (foto).

Camerele prgătite pentru viitoarele mame sunt gândite special pentru a permite relaxarea.

„Noi lucrăm cu pacienți sănătoși, în general, suntem printre puținii doctori norocoși care lucrăm cu pacienți sănătoși. Dar, pe de altă parte, lucrăm și cu doi pacienți odată și simțim presiunea. E frumos ce facem, e cu bucurie tot ce facem, dar și responsabilitatea e atât de mare încât dacă ceva nu merge bine, totul se prăbușește brusc. Dar uităm de presiunea asta fiindcă facem ce ne place și e mare lucru că ne-am adunat toți să facem asta. Am născut natural copii de 5 kg și peste, pe uter cicatricial, gemeni în pelvină, pelvină pe uter dublu cicatricial. Sunt foarte mari bucurii când scriu pacientele și vin și îți amintești cum a fost nașterea. Nașterea naturală mi se pare o chestie de empowering (n.r: dă putere femeilor). Și de asta încurajez toate femeile să nască natural, pe cele care își doresc le susținem. Și pe cele care vor cezariană le susținem, ne bucurăm să fie mame. Dar dacă vor natural, avem o echipă pregătită”, adaugă dr. Bogdan Cioată.

Tipul de naștere rămâne la latitudinea mamei

Unul dintre specialiștii români de top care încurajează nașterile naturale este și dr. Voicu Simedrea (FOTO), Șef al Secței de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Premiere Regina Maria.

Medicul a girat de-a lungul timpul și nașteri naturale mai riscante cum le numește, precum cele pe uter cicatricial, pentru că specialistul consideră că viitoarea mamă are dreptul să-și aleagă calea de naștere.

„Până la urmă, nașterea, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, este un proces fiziologic, e un proces normal, nu este o boală. Și, în consecință, femeia trebuie să se bucure de acest lucru și eu cred că travaliul și nașterea naturală o împlinesc. Și cresc mult relațiile între mamă și copil cu ocazia acestui eveniment. Am încercat să facem tot ce se poate ca să oferim pacientelor o experiență plăcută și să fim cât mai puțin invazivi, cât mai puțin medicali, adică am încercat să demedicalizăm actul nașterii, bineînțeles noi stând într-o expectativă și într-o alertă permanentă pentru că lucrurile pot să meargă oricând prost în obstetrică. Adică dincolo de luminile clarobscure și muzica frumoasă și miresme, o echipă medicală este în permanență în alertă, pacienta este permanent monitorizată, copilul este permanent monitorizat. Și, bineînțeles, oricând sesizăm o situație periculoasă trecem la varianta B, ceea ce înseamnă obstetrica chirurgicală, cea instrumentală sau ce trebuie făcut în momentul respectiv”, detaliază dr. Voicu Simedrea, Șef al Secței de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Premiere Regina Maria.

Cele mai spectaculoase cazuri de nașteri blânde

Experiența echipei de la Spitalul Regina Maria Timișoara a făcut posibile nașteri naturale blânde în situații complicate. Moașa Camelia Irina și dr. Bogdan Cioată își aduc aminte cu plăcere de cazurile cu multe provocări, care au avut un final fericit.

„Cel mai lung travaliu a fost de 48 de ore. Bebelușul este bine, dar am și cazuri frumoase și mai scurte. De exemplu, anul trecut, am avut două nașteri cu gemeni. La o naștere, gemenii erau în prezentație craniană, iar la cealaltă, unul era în prezentație craniană, celălalt în prezentație pelvină. Toată echipa și-a dat concursul ca nașterea să se termine frumos și așa cum și-au dorit părinții. Iar anul acesta, la 1 februarie, am avut o naștere de gemeni, o naștere blândă. Părinții au venit tocmai de la București ca să nască cu noi. Și noi suntem bucuroși că fetița și băiețelul sunt bine, sunt acasă, și că am reușit să ne pliem pe nevoile și cerințele părinților, respectând standardele spitalului nostru, ale rețelei și protocoalele medicale”, mărturisește Camelia Irimia.

„Recent, am avut un copil, o primă naștere, un travaliu lunguț, o peridurală care a funcționat mai mult sau mai puțin, o problemă de coloană, însă mama a născut natural un copil de 4 kg, primul copil, un perineu intact, fără nicio fisură, nu a trebuit să punem nicio sutură”, completează dr. Bogdan Cioată, sublinind faptul că respectarea timpului de naștere al fiecărei femei și adaptarea la fiecare situație scad riscul de afectare a structurilor perineale, risc de care se tem multe femei.

Care sunt avantajele nașterii naturale?

Nașterea naturală are o mulțime de beneficii pentru mamă și copil, care sunt remarcate de echipa de specialiști de la Spitalul Regina Maria Premiere, dar și de către mame.

„Mă refer în mod special la posibilitatea de a-i oferi contact piele pe piele cu mama lui, ceea ce facem și la cezariene, dar el este de durată mai scurtă și poziționarea copilului după o cezariană nu poate fi chiar ca la o naștere natural, la sânul mamei sau pe abdomenul mamei, pentru că la cezariană pacienta se află sub un câmp steril și trebuie să păstrăm condițiile de igienă în timpul intervenției chirurgicale. Acesta este unul dintre beneficiile copilului, el poate profita de ora magică. Ora magică înseamnă, de fapt, o perioadă în care copilul va sta lângă mama lui, se vor cunoaște și se vor adapta împreună la noua viață pe care o vor avea. Un alt beneficiu este pentru copilul născut natural faptul că va avea o adaptare la viața extrauterină mai ușoară și mai fiziologică, mai normală față de copilul care este extras prin operație cezariană, în special programată. Copiii care se nasc natural îmi place să spun că se nasc deja luptători, pentru că ei duc acest travaliu alături de mama lor, adică ei luptă să ne nască. Și putem considera că ei se nasc deja luptători“, completează dr. Daniela Popescu, medic primar neonatologie și Șef Secție Neonatologie la Spitalul Regina Maria Premiere. (FOTO)

Copiii născuți natural sunt mai rezistenți la infecții, au un nivel mai scăzut de alergii, mai ales pe fondul respirator, fiindcă maturarea finală a arborelui respirator și a zonei ORL, gât, plămâni, urechi, totul se face în travaliu. „Și chiar și atunci când avem situații când mamele, din varii motive, doresc să fie o naștere prin operație cezariană sau au indicație, nu neapărat absolută, dar relativă, și ne permite să intrăm în travaliu, le lăsăm să intre în travaliu. Fiindcă știm că acest lucru ajută copiii. Iar pentru mamă, clar, o reușită după un travaliu o ajută foarte mult în raportarea față de copil, în lucrul ca echipă, în uniunea și apropierea mai mare între mamă, tată, copil- fiindcă îl invităm și pe tată deseori la naștere și ne bucurăm când ambii părinți sunt acolo. Deseori, tații sunt mai emoționați și mai panicați decât mamele, dar fac față cu brio și ne bucurăm pentru ei. Și când vedem o mamă că se mobilizează, a doua zi este foarte ușor, se simte bine, e o bucurie atât pentru noi, cât și pentru mamă”, completează dr. Bogdan Cioată, încurajănd nașterea naturală chiar și în cazul prematurilor, dacă este posibil.

Vă invităm să urmăriți poveștile mamelor care au născut la Spitalul Premiere Regina Maria Timișoara și ale medicilor și moașelor care le-au fost alături în acest video:

