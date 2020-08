VIDEO Londra organizează o ediţie online a Carnavalului Notting Hill, după ce Poliţia a emis un avertisment împotriva petrecerilor

Primarul Londrei, Sadiq Khan, i-a îndemnat pe locuitorii oraşului să "se bucure din interiorul locuinţelor", după ce paradele anuale şi petrecerile stradale organizate în marja carnavalului au fost anulate în 2020 din cauza pandemiei de COVID-19.

Potrivit primarului Sadiq Khan, organizatorii acestui eveniment, întins pe durata a trei zile, "au muncit din greu pentru a păstra viu, în spaţiul online, spiritul unificator al carnavalului".

Poliţia Metropolitană din Londra a transmis un avertisment locuitorilor din capitala Marii Britanii şi le-a cerut să nu se reunească pe străzile din Notting Hill, un cartier din nord-vestul oraşului, unde carnavalul se desfăşoară de obicei. "Cerem oamenilor să nu vină în zonele destinate în mod tradiţional acestor petreceri. Nu există evenimente publice în acest an", a declarat comandantul Poliţiei londoneze, Bas Javid.

"Acolo unde vor exista adunări mari de oameni, poliţiştii vor interveni pentru a interacţiona cu persoanele din zonă", a adăugat Bas Javid, care a precizat că Poliţia va închide cu rapiditate orice evenimente muzicale neautorizate.

De obicei, sute de mii de oameni participă la acest carnaval, care coincide cu o sărbătoare naţională.

Are you counting down to the weekend? Notting Hill Carnival 2020: Access All Areas is almost here! It's all happening online, so be sure to stay home and stay safe!#NHC2020 #Nottinghillcarnival #NHCATHOME #CarnivalAtHome #NHCAAA powered by @letsgodo pic.twitter.com/eoK9GsdziO