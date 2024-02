INTERNATIONAL Joi, 15 Februarie 2024, 22:30

0

Vedeta de filme pentru adulți Stormy Daniels este o figură centrală în cazul care îl va face pe Donald Trump primul fost președinte american care se va confrunta cu un proces penal, potrivit Reuters.

Stormy Daniels Foto: Markus Schreiber / AP / Profimedia

În 2023, un rechizitoriu de 34 de puncte l-a acuzat pe Trump că a falsificat înregistrări fiscale pentru a acoperi o plată de 130.000 de dolari către Daniels pentru a-i cumpăra tăcerea, totul înainte de alegerile din 2016 care l-au făcut președinte.

Un judecător din New York a stabilit joi data procesului la 25 martie.

Reuters ne oferă câteva date despre Daniels și despre presupusa ei relație cu Trump.

Stormy Daniels, vedetă de filme pentru adulți

Daniels, al cărei nume real este Stephanie Clifford, are 44 de ani și este din Baton Rouge, Louisiana. Ea este o personalitate cunoscută de peste două decenii în industria filmelor pentru adulți, apărând și regizând numeroase filme.

Ce spune Daniels despre Trump?

Ea a declarat că a avut o relație sexuală cu Trump în 2006, la un an după ce acesta s-a căsătorit cu soția sa Melania și cu mai bine de un deceniu înainte ca el să devină președinte.

Ea a primit suma de 130.000 de dolari cu puțin timp înainte de alegerile din 2016, în schimbul păstrării tăcerii publice despre presupusa întâlnire.

Trump, negând orice astfel de relație, a declarat că plata a fost făcută pentru a opri „acuzațiile false și extorționiste” ale acesteia.

Daniels a declarat în 2023 că nu crede că Trump ar trebui să meargă la închisoare dacă va fi condamnat în acest caz.

Care a fost întâlnirea descrisă de Daniels?

Daniels a declarat că a fost prezentată lui Trump în iulie 2006, la un turneu de golf al celebrităților din Lake Tahoe. Ea a spus că acesta a invitat-o la cină și au luat masa în apartamentul său de la hotel, unde i-a arătat un exemplar al unei reviste de golf cu poza sa pe copertă.

„Și am spus: „Cineva ar trebui să ia revista aia și să te plesnească cu ea”, a declarat Daniels în 2018 pentru emisiunea „60 Minutes” de la CBS.

„Așa că s-a întors și și-a dat pantalonii puțin jos”, a spus Daniels. El purta lenjerie intimă, a adăugat Daniels, „și i-am dat câteva lovituri”.

Daniels a spus că Trump a întrebat-o despre ea și dacă ar vrea să apară în emisiunea sa de televiziune „Celebrity Apprentice”.

„El a spus: 'Uau, tu - tu ești specială. Îmi amintești de fiica mea'. Știi, a spus: 'Ești deșteaptă și frumoasă, ești o femeie de luat în seamă și îmi placi. Îmi place de tine'”, a spus Daniels.

Actrița a spus că s-a scuzat la un moment dat pentru a merge la baie, iar când s-a întors, Trump era „cocoțat” pe marginea patului.

„Mi-am dat seama exact în ce mă băgasem. Și am fost ca și cum, 'Ah, iată-ne”, a declarat Daniels la „60 Minutes”. „Și am simțit că poate... am meritat-o pentru că am luat o decizie proastă, pentru că m-am dus singură în camera cuiva”.

Ea a spus că cei doi au făcut sex consensual.

Daniels a declarat că Trump i-a dat telefoane în anul următor și că s-a întâlnit din nou cu el, la cererea acestuia, în iulie 2007, la hotelul Beverly Hills din Los Angeles, pentru a discuta despre posibila ei apariție la „Celebrity Apprentice”.

Ea a spus că el a vrut să facă din nou sex la hotel, dar l-a refuzat. Actrița XXX susține că Trump a sunat-o o lună mai târziu pentru a-i spune că nu a reușit să o programeze la „Celebrity Apprentice”.

Plata și acordul de confidențialitate / Cum s-ar fi întâmplat

La 28 octombrie 2016, cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale pe care Trump le-a câștigat, Daniels a semnat un acord de confidențialitate în care se angaja să nu discute public despre relația ei cu el în schimbul unei plăți de 130.000 de dolari, potrivit documentelor depuse la tribunalul federal din Los Angeles.

Pactul a fost semnat de Keith Davidson, avocatul ei de la acea vreme, și de Michael Cohen, pe atunci avocat personal și apropiat al lui Trump. Documentul includea un loc pentru semnătura lui Trump, dar acesta nu l-a semnat niciodată.

În 2018, după ce Wall Street Journal a relatat despre plata către Daniels, Cohen a declarat public că a plătit-o folosind banii săi și că nu a fost îndrumat de Trump să facă acest lucru.

Cohen a declarat în instanță că Trump l-a îndrumat să facă plata

În august 2018, Michael Cohen a pledat vinovat pentru alte acuzaţii referitoare la delicte federale asociate companiilor pe care le deţine, fraudelor bancare şi colaborării cu echipa electorală a lui Donald Trump.

Fostul avocat a recunoscut că a încălcat legislația financiară în timpul alegerilor din anul 2016, prin faptul că a plătit mai multe femei care au avut aventuri cu președintele american să păstreze tăcerea.

Într-un interviu pentru Fox News, Rudy Giuliani a spus că Trump i-a dat înapoi personal lui Michael Cohen cei 130.000 de dolari plătiți în numele său actriței Stormy Daniels în schimbul tăcerii sale cu câteva zile înainte de alegerile din 2016.

Informația se bate cap în cap cu declarația făcută luna trecut de Donald Trump care a negat relația cu Stormy Daniels.

Daniels i-a dat în judecată pe Trump și pe Cohen, încercând să obțină invalidarea acordului de confidențialitate. Avocații lui Trump au recunoscut ulterior că miliardarul nu a semnat acordul și că nu va încerca să îl aplice. Un judecător i-a respins procesul deoarece problema a fost rezolvată.

Proces de defăimare

Daniels a intentat în 2018 un proces de defăimare împotriva lui Trump la o instanță federală pentru o postare pe Twitter în care acesta a acuzat-o de „escrocherie”, după ce ea a descris că a fost amenințată pentru că a dat publicității relatarea sa despre presupusa întâlnire sexuală.

Un judecător federal din Los Angeles a decis în 2018 că remarcile lui Trump nu au fost defăimătoare și au fost protejate de garanția libertății de exprimare prevăzută de Primul Amendament al Constituției SUA. Decizia judecătorului a fost confirmată în apel. În 2021, Curtea Supremă a SUA a refuzat să examineze chestiunea.

Daniels a declarat că un bărbat necunoscut a abordat-o pe ea și pe fiica ei cea mică în 2011 într-o parcare din Las Vegas și le-a amenințat după ce a fost de acord să vorbească într-un interviu acordat presei despre relația sa cu Trump.

În 2018, ea a publicat un portret-robot al bărbatului. Trump a răspuns pe Twitter la publicarea portretului robot, scriind: „O schiță după ani de zile despre un bărbat inexistent. O escrocherie totală, care îi ia de proști pe cei de la Fake News Media (dar ei știu asta)!”