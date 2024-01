INTERNATIONAL Miercuri, 24 Ianuarie 2024, 00:56

Nikki Haley își îndreaptă atenția spre votanții din New Hampshire marți, încercând să-și mențină speranțele la Casa Albă, încetinind avansul lui Donald Trump spre nominalizarea prezidențială a Partidului Republican și obținând suficient sprijin pentru a-și continua campania în statele mai mari ale SUA, potrivit Reuters.

Donald Trump si Nikki Haley Foto: Eduardo Munoz Alvarez / AP / Profimedia

Fostul președinte al SUA și Haley, fost guvernator al statului Carolina de Sud și ambasador al lui Trump la Organizația Națiunilor Unite, se află într-o cursă în doi după ce Ron DeSantis, guvernatorul Floridei, s-a retras și îl susține pe Trump.

Sondajele de opinie arată că Trump are un avans considerabil față de Haley, care are nevoie de o victorie sau măcar de un rezultat solid în New Hampshire pentru a merge mai departe în următoarele alegeri în statul său natal, unde Trump domină, de asemenea, în sondaje.

Trump a avut o victorie istorică în alegerile din Iowa săptămâna trecută.

O victorie hotărâtoare în New Hampshire l-ar ajuta pe Trump să obțină nominalizarea partidului, în ciuda mai multor acuzații penale împotriva sa..

Nominalizatul republican se va confrunta cu președintele Joe Biden, nominalizatul prezumtiv al Partidului Democrat, în alegerile generale din noiembrie.

50% dintre alegătorii primari din New Hampshire cred că Biden a furat alegerile

Primele rezultate ale sondajelor de ieșire din New Hampshire arată că 69% dintre alegătorii republicani la alegerile primare consideră că economia este fie slabă, fie nu foarte bună, un aspect la care Biden a avut dificultăți în evidențierea îmbunătățirilor obținute în timpul administrației sale.

Sondajele arată, de asemenea, că 49% dintre alegătorii primari din New Hampshire nu cred că Biden a câștigat legitim alegerile prezidențiale din 2020, o afirmație falsă perpetuată de Trump încă de când le-a pierdut. 50% dintre ei au afirmat că Trump ar fi în continuare potrivit pentru președinție chiar dacă ar fi condamnat pentru o infracțiune.

Trump a prezis o victorie în New Hampshire încă de la primele ore ale dimineții de marți, spunând că nivelul de entuziasm este incredibil. Mai târziu, în timpul unei opriri la un birou de votare din Londonderry, Trump s-a adresat scurt susținătorilor săi.

„Atât de entuziasmat. Sunt foarte încrezător”, a spus el.

Primele voturi din New Hampshire au mers către Haley. Alegătorii din micul sat nordic Dixville Notch - întotdeauna primii care votează în stat - au ales-o pe Haley în fața lui Trump cu 6-0.

New Hampshire, deși și el un stat în mare parte alb cu o populație mică, are un electorat republican mai moderat și un istoric mai bun în a prezice nominalizatul final.

Haley s-a clasat pe locul al treilea în Iowa, după DeSantis, și și-a concentrat campania timpurie pe New Hampshire.

„Este un joc de construcție”, a spus ea în Manchester. „Vrei doar să devii tot mai puternic. Acesta este obiectivul nostru.”

Echipa de campanie a lui Haley a declarat marți că intenționează să îi mențină candidatura în viață până la „Super Tuesday” în martie, când 16 state votează.

