INTERNATIONAL Sâmbătă, 23 Decembrie 2023, 11:11

0

Un român a vrut să păstreze tradiția de sărbători și să mânânce sarmale de Crăciun, împreună cu fiica lui care trăiește în Toronto. Bărbatul a făcut preparatul, l-a congelat și l-a luat în bagajul de mână. Pe aeroport l-au prins cei de la securitate.

Sarmale Foto: Economica20 | Dreamstime.com

O tânără care trăiește în Toronto, care are tatăl român și mamă italiancă, a povestit pe TikTok cum a încercat bărbatul să urce într-un avion cu sarmale congelate în bagajul de mână.

„Oamenii cu părinți emigranți, care este cel mai nebunesc, cel mai neobișnuit lucru pe care l-au făcut vreodată și care are sens doar pentru că sunt emigranți? Eu voi povesti prima. Tatăl meu este român, dureros de român, aș putea spune. Și acesta este primul an în care familia mea chiar vine să mă viziteze în Toronto”, a spus Charlotte Dobre pe TikTok.

Tânără a povestit că familia ei are o tradiție de Crăciun: nu mănâncă preparate din curcan, iar mama ei face lasagna, iar tatăl ei face sarmale.

Și pentru că tatăl ei este foarte pretențios în ceea ce privește acest tip de mâncare: trebuie să fie folosită un anumit tip de varză, altfel nu au același gust.

„Așa că, știind acest lucru, a decis că cea mai bună soluție era să facă sarmalele la el acasă, în Calgary, să le congeleze, să le treacă de securitatea aeroportului, în geanta de mână și să le aducă la mine acasă, în Toronto, doar ca să putem mânca sarmale", a mai spus tânăra.

Charlotte a publicat și o imagine din aeroport, trimisă de fratele ei, în care apăreau sarmalele în coșul de la securitatea aeroportului, cu mesajul „contrabandă românescă”.

Videoclipul a devenit viral pe TikTok, strângând peste 170.000 de vizualizări.

Charlotte Dobre are 34 de ani și a absolvit liceul West Canada High School din Calgary în 2008, apoi Universitatea Victoria din Columbia Britanică și, mai târziu, Academia de Film din New York pentru a urma o carieră în actorie. Charlotte s-a mutat la Toronto pentru a-și împlini visul. Are 1.7 milioane de urmăritori pe YouTube și 450.000 pe TikTok.