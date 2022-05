INTERNATIONAL Miercuri, 25 Mai 2022, 14:57

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Biserica Ortodoxă Rusă i-a dezamăgit pe sfinții părinți ai creștinătății ortodoxe, a declarat marți patriarhul ecumenic Bartolomeu I, acesta spunând că patriarhul Kirill al Rusiei ar trebui să își „sacrifice tronul” pentru a se opune războiului din Ucraina, relatează Reuters.

Patriarhul ecumenic Bartolomeu in timpul unei vizite in Rusia Foto: Dmitry Astakhov / AFP / Profimedia Images

Patriarhul ecumenic, părintele spiritual al celor aproximativ 260 de milioane de creștini ortodocși din întreaga lume, a făcut comentariile într-un interviu acordat televiziunii publice din Grecia, TV ERT.

Bartolomeu a spus că s-a așteptat ca patriarhul Kirill al Rusiei să îl confrunte pe președintele Vladimir Putin în privința deciziei sale de a invada Ucraina și, dacă este cazul, să fie o figură a opoziției.

„Nu ar fi posibil ca vreo biserică să nu condamne violența, războiul. Biserica rusă ne-a dezamăgit. Nu vreau ca Biserica Ortodoxă Rusă și fratele patriarh Kirill să reprezinte această tragică excepție. Nu știu cum se poate justifica în fața conștiinței sale”, a spus liderul creștinătății ortodoxe.

Patriarhul ecumenic spune că Kirill ar trebui să renunțe la conducerea Bisericii Ortodoxe Ruse

„M-am așteptat ca patriarhul Kirill să facă un pas înainte în acest moment istoric crucial. Dacă este nevoie, să își sacrifice tronul, să îi spună lui Putin 'Domnule Putin, nu pot fi de acord cu dumneavoastră, demisionez'”, a adăugat el.

Încă din primele zile de la declanșarea „operațiunii militare speciale pe 24 februarie”, patriarhul ecumenic a cerut în mod repetat încetarea ostilităților.

Într-un interviu acordat la începutul lunii martie televiziunii CNN Turk, el a afirmat că a devenit o țintă pentru Rusia din cauza poziționării sale anti-război și a recunoașterii Bisericii ucrainene autocefale, independente de Moscova, în 2018.

„Vedem astăzi cât de mare dreptate am avut atunci când am acţionat astfel (...) Ne-ar plăcea totuşi ca statul şi Biserica rusă să nu arate atât de multă animozitate, faţă de mine şi de Patriarhie, şi să accepte această decizie. Dar nu este cazul, Patriarhia şi eu însumi, ca persoană, am devenit o ţintă”, a declarat el.

În jur de 100 de milioane de creștini de rit ortodox trăiesc în Rusia și aproximativ 30 de milioane în Ucraina.

Patriarhia Moscovei se teme că monahii ruși vor fi expulzați de la muntele Athos

Declarațiile patriarhului ecumenic Bartolomeu vin după ce la jumătatea lunii mai Biserica Ortodoxă Rusă și-a exprimat îngrijorările că monahii săi de la muntele Athos, unul dintre cele mai importante locuri din creștinătatea ortodoxă, ar putea fi „evacuați”.

Anunțul a fost făcut de preotul Dimitri Safonov, secretarul pentru relații interreligioase al Departamentului pentru relații externe bisericești al Patriarhiei Moscovei, acesta adăugând că măsura ar putea să fie luată cu ocazia vizitei Patriarhului ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului la muntele Athos la sfârșitul lunii mai.

Oficialul rus a afirmat că puterea politică asupra Athosului aparține autorităților elene, susținând că „Patriarhul Bartolomeu a vizitat recent Grecia și s-a întâlnit cu prim-ministrul, a primit din partea sa, potrivit presei, potrivit unor surse deschise, consimțământul său pentru evacuarea monahismului rus de la Athos”.

