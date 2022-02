Justiţia europeană clasează cazul minei de la Turow după un acord Varşovia-Praga

CJUE a emis pe 4 februarie o „ordonanţă de radiere” a acestui caz „în urma unui acord amiabil între Republica Cehă şi Polonia”, a indicat instanţa europeană pe Twitter.

În mai 2021, CJUE a dispus ca guvernul polonez, în cadrul unei decizii provizorii (de urgenţă), să închidă mina de la Turow, din cauza efectelor nocive pentru mediu, în aşteptarea unei decizii pe fond.



Ulterior, în septembrie 2021, instanţa europeană a ordonat ca Varşovia să plătească o penalitate de 500.000 de euro pe zi până la închiderea minei.



#ECJ : #lignite mining activities at #Turow #coal mine #environment – By order of 4 February 2022 Case C-121/21 has been removed from the Court’s register following an amicable settlement between the #CzechRepublic and #Poland