TASS: Croația amenință că își retrage trupele din NATO în cazul unei intervenții în Ucraina a Alianței

„În calitate de comandant suprem am urmărit cu atenție afirmații care arată că NATO - nu doar o țară, Statele Unite - își consolidează prezența și trimite nave de recunoaștere. Nu avem nimic de-a face cu acest lucru și nu vom avea nimic de-a face cu el. Garantez asta”, a declarat el.„Croația nu va trimite trupe în cazul unei escaladări. Dimpotrivă, ne vom retrage toate trupele până la ultimul soldat croat”, a mai spus el.Președintele croat a spus că decizia „nu are nicio legătură cu Ucraina sau Rusia, are legătură cu dinamica politicii interne americane a lui Joe Biden și a administrației sale, pe care l-am susținut (...) dar văd un comportament periculos în probleme de securitate internațională”, potrivit agenției de stat RIA Novosti Milanovic i-a menționat de asemenea pe rivalii săi politici, ministrul de externe Gordan Grlic-Radman, ministrul apărării Mario Banozic și prim-ministrul Andrej Plenkovic„Grlic-Radman și Banozic sunt liberi să se ducă la Bruxelles. În ceea ce privește armata croată, Croația nu va participa la acest lucru [o intervenție în Ucraina]. Nimic nu se va alege de asta. Plenkovic poate amenința Rusia cât dorește. Croația ar trebui să fugă de acest lucru ca de foc”, a mai spus președintele croat.Declarațiile lui Milanovic au fost pe amplu redate de presa din Rusia, inclusiv de publicații independente precum The Moscow Times sau ziarul financiar Kommersant Croația a aderat oficial la NATO pe 1 aprilie 2009