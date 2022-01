Marea Britanie avertizează: Putin plănuiește o lovitură de stat în Ucraina pentru a instala o guvernare pro-Rusia / Lista complotiștilor care lucrează cu serviciile secrete rusești

”Nu prea are logică”

Lista neagră a complotiștilor

Ministerul britanic de externe a mai transmis că are informații legate de foști politicieni ucraineni care ar avea legătură cu serviciile secrete rusești, pe listă figurând 5 persoane. ”Unii dintre aceștia sunt în legătură cu ofițeri ai serviciilor de informații rusești implicați la acest moment în plănuirea unui atac”, a mai transmis MAE britanic, fără a da alte detalii.Dezvăluirile au loc în contextul în care Rusia a mobilizat 100.000 de soldați de-a lungul frontierei cu Ucraina, negând însă că intenționează să invadeze fosta republică sovietică.Într-o declarație de presă, ministrul britanic de externe Liz Truss afirma: "Informațiile făcute publice astăzi pun în lumină amploarea activităților rusești menite să submineze Ucraina și reprezintă o perspectivă asupra strategiei Kremlinului. Rusia trebuie să detensioneze situația, să înceteze campania de agresiune și dezinformare, urmând calea diplomației”, a mai transmis ea.Dezvăluirile MAE britanic vin însă și într-un context politic intern mai complicat, având în vedere presiunile la care este supus premierul Boris Johnson din cauza ultimului scandal legat de petrecerea din timpul perioadei de lockdown.Astfel, The Observer spune că informațiile transmise au fost primite cu ceva confuzie. În plus, the Observer l-a contactat pe prezidențiabilul lui Vladimir Putin menit să fie instalat la Kiev în urma loviturii de stat.“Mi-ați făcut seara mai frumoasă. Ministerul britanic de externe pare să fie confuz”, a declarat fostul parlamentar Yevhen Murayev, râzând. “Nu prea are logică (întrega poveste- n.red. Eu am interdicție de intrare în Rusia. Nu doar asta, dar banii de la firma tatălui meu au fost confiscați”, a susținut acesta.Declarația ministerului de externe de la Londra a venit după o intervenție din 10 Downing Street, Boris Johnson insistând asupra luării de atitudine în criza din Ucraina.Murayev, patron de media, a pierdut mandatul de parlamentar în alegerile din 2019 când partidul său nu a reușit să treacă pragul electoral de 5%, amintește și BBC.Ceilalți patru politicieni conectați la serviciile de informații rusești sunt Mykola Azarov, Volodymyr Sivkovych, Serhiy Arbuzov și Andriy Kluyev. Mykola Azarov a fost prim ministru în timpul mandatului prezidențial al lui Viktor Ianukovici, care a fost înlăturat de la putere în 2014.Azarov a fugit apoi în Rusia unde are fi pous la cae un guvern marionetă care acționa din exil. El a fost suspus unor sancțiuni internaționale și a fost dat în urmărire de Interpol, la cererea Kievului.Volodymyr Sivkovych, este fostul director adjunct al Serviciului Național de Securitate din Ucraina și a fost introdus pe lista sancțiunilor de către SUA, chiar în cursul acestei săptămâni, acuzat că lucrează pentru serviciile secrete rusești.Ceilalți doi, Serhiy Arbuzov și Andriy Kluyev, au fost amândoi vicepremieri în mandatul lui Ianukovici.