Al doilea transport militar american a ajuns în Ucraina

Ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, a declarat duminică că țara a primit un al doilea lot de arme de la Statele Unite ca parte a ajutorului defensiv în valoare totală de 200 de milioane de dolari, relatează Reuters.

Washingtonul a declarat că va continua să sprijine Ucraina pe fondul îngrijorările de la Kiev și a aliaților său occidentali cu privire la adunarea a peste zeci de mii de trupe rusești la granița sa. Rusia neagă că a planificat o ofensivă militară.

"Peste 80 de tone de arme pentru a consolida capacitățile de apărare ale Ucrainei de la prietenii noștri din SUA! Și acesta nu este sfârșitul", a scris Reznikov pe Twitter.

