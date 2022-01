Prezidențiabilul lui Putin, Muraev: Ucraina are nevoie de noi lideri / Încetați să ne mai împărțiți în pro-ruși și pro-occidentali

În postarea sa de pe Facebook, el a făcut apel ca Ucraina să nu mai fie împărţită în politicieni pro-occidetali şi politicieni pro-ruşi."Vremea politicienilor pro-occidentali şi pro-ruşi a dispărut pentru totdeauna în Ucraina. Înfrângerea unor politicieni ca Poroșenko și Medvedciuk este o confirmare clară. Acțiunile lor au produs pierderi ireversibile pentru țară și au divizat poporul.", a spus el, potrivit Reuters "Ucraina are nevoie de noi politicieni ale căror politici să se bazeze doar pe principiile intereselor naţionale ale Ucrainei şi poporului ucrainean", a adăugat Muraev.„30 de ani sunt suficienți pentru a înțelege un adevăr simplu: Ucraina este un stat independent, putem și trebuie să ne decidem singuri soarta. Poporul ucrainean are nevoie de stat de drept, pace, politici economice și sociale rezonabile, dar și de lideri politici noi, care să nu trateze oamenii în funcție de limbă sau religie.Ucraina are nevoie mai mult ca oricând de unitate și coeziune în fața noilor provocări”, a mai scris el pe rețeaua socială.”Fac apel la toți cei cărora nu le este indiferentă soarta Ucrainei, încetați să ne mai împărțiți în pro-ruși și pro-occidentali”.Inițial, contactat de the Observer, Muraev a ridiculizat dezvăluirile Londrei. “Mi-ați făcut seara mai frumoasă. Ministerul britanic de externe pare să fie confuz”, a declarat fostul parlamentar Evgheni Muraev, râzând.“Nu prea are logică (întrega poveste- n.red). Eu am interdicție de intrare în Rusia. Mai mult, banii de la firma tatălui meu au fost confiscați”, a susținut acesta.Marea Britanie dezvăluie că Vladimir Putin pune la cale o lovitură de stat la Kiev pentru a instala în Ucraina un președinte și un guvern pro-Moscova. Dezvăluirile neobișnuite au mers până acolo încât ministerul britanic de externe a avansat și numele candidatului la care se gândește Putin, fostul parlamentar Yevhen Murayev, relatează BBC și The Guardian. SUA s-au declarat profund îngrijorate, în vreme ce Rusia neagă.(știre actualizată)