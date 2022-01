SUA despre dezvăluirile privind complotul lui Putin: Este profund îngrijorător. Poporul ucrainean are dreptul suveran de a-şi hotărî propriul viitor

Joe Biden, conferinta la un an de mandat

"Acest tip de complot este profund îngrijorător. Poporul ucrainean are dreptul suveran de a-şi hotărî propriul viitor şi suntem alături de partenerii noştri aleşi democratic în Ucraina", a declarat Emily Horne, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Naţional de Securitate, potrivit Agerpres.Marea Britanie dezvăluie că Vladimir Putin pune la cale o lovitură de stat l a Kiev pentru a instala în Ucraina un președinte și un guvern pro-Moscova. Dezvăluirile neobișnuite au mers până acolo încât ministerul britanic de externe a avansat și numele candidatului la care se gândește Putin, fostul parlamentar Yevhen Murayev, relatează BBC și The Guardian.Ministerul britanic de externe a mai transmis că are informații legate de foști politicieni ucraineni care ar avea legătură cu serviciile secrete rusești, pe listă figurând 5 persoane. ”Unii dintre aceștia sunt în legătură cu ofițeri ai serviciilor de informații rusești implicați la acest moment în plănuirea unui atac”, a mai transmis MAE britanic, fără a da alte detalii.