Cine este ”prezidențiabilul„ pe care Putin vrea să-l instaleze la Kiev prin lovitura de stat: Evgheni Muraev

Apropiat al lui fostului președinte pro-rus

Promotor al intereselor rusești

Cum stă cu averea

Născut în orașul Harkov situat în nord-estul Ucrainei, la granița cu Rusia, Muraev, 46 de ani, face parte din grupul de politicieni care se opun forțelor politice pro-occidentale ce au preluat guvernarea după protestele din Maidan, din 2014.Și-a început cariera politică în orașul natal ca aliat al fostului președinte Viktor Ianukovici care a fost înlăturat de la putere în urma protestelor și a fugit în Rusia.În perioada 2014-2019, a fost parlamentar din partea unui partid pro-rus, Partidul Blocul Opoziției, care a fost fondat prin alipirea unor facțiuni provenite din fostul Partid al Regiunilor condus de Ianukovoci și susținut de Moscova.În iunie 2016, s-a distanțat de Blocul Opoziției și a pus bazele propriei formațiuni politice- Partidul Pentru Viață, păstrând însă orientarea ideologică.În 2018, a preluat Partidul Nostru, iar un an mai trâziu, în 2019, și-a depus candidatura pentru alegerile prezidențiale, însă s-a retras din cursă îniantea scrutinului.Muraev a promovat narațiunile Rusiei și a susținut tot timpul că protestele din Maidan au reprezentat o lovitură de stat susținută de puterile occidentale. Anul trecut, s-a referit la războiul din estul Ucrainei, regiunea Donbass, ca la un conflict intern între guvernul de la Kiev și rebeli, combătând astfel ideea că reprezintă un război între Ucraina și separatiștii susținuți de Rusia.Muraev este mai puțin influent decât omul de afaceri și parlamentarul pro-rus Viktor Medvedciuk, care susține că Vladimir Putin este nașul fiicei sale și care, anul trecut, a fost plasat în arest la domiciliu din cauza acuzațiilor de trădare.Muraev controlează canalul TV care a început să emită din noiembrie 2018 (Nash TV) și care, oficial, este deținut de tatăl său, Volodimir.În perspectiva alegerilor din 2024, potrivit unui sondaj de opinie comandat în decembrie 2021 de Razumkov Centre, acesta s-ar plasa pe locul 7 cu doar 6,3%.Potrivit declarației de avere depusă pe vremea când era deputat, are bunuri în valoare de 2 milioane de dolari, 1 milion de euro în conturi și 13 milioane de hrivne (460.971 de dolari).După dezvăluirile Londrei, în postarea sa de pe Facebook, el a făcut apel ca Ucraina să nu mai fie împărţită în politicieni pro-occidetali şi politicieni pro-ruşi."Vremea politicienilor pro-occidentali şi pro-ruşi a dispărut pentru totdeauna în Ucraina. Înfrângerea unor politicieni ca Poroșenko și Medvedciuk este o confirmare clară. Acțiunile lor au produs pierderi ireversibile pentru țară și au divizat poporul.", a spus el, potrivit Reuters."Ucraina are nevoie de noi politicieni ale căror politici să se bazeze doar pe principiile intereselor naţionale ale Ucrainei şi poporului ucrainean", a adăugat Muraev.„30 de ani sunt suficienți pentru a înțelege un adevăr simplu: Ucraina este un stat independent, putem și trebuie să ne decidem singuri soarta. Poporul ucrainean are nevoie de stat de drept, pace, politici economice și sociale rezonabile, dar și de lideri politici noi, care să nu trateze oamenii în funcție de limbă sau religie. Ucraina are nevoie mai mult ca oricând de unitate și coeziune în fața noilor provocări”, a mai scris el pe rețeaua socială.”Fac apel la toți cei cărora nu le este indiferentă soarta Ucrainei, încetați să ne mai împărțiți în pro-ruși și pro-occidentali”.Inițial, contactat de the Observer, Muraev a ridiculizat dezvăluirile Londrei, afirmând că are interdicție de intrare în Rusia și averea sa a fost confiscată de Moscova.