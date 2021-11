Canada lansează un timbu cu efigia scriitoarei Margaret Atwood, la 60 de ani de carieră literară

La o conferinţă de presă organizată la o bibliotecă din Toronto, romanciera a reacţionat cu umor la ceea ce ea a numit o "onoare neaşteptată", primindu-şi familia şi prietenii, precum şi "pe cei care vor râde de mine pentru că apar pe un timbru".Noul timbru al poştei canadiene prezintă un portret al scriitoarei Margaret Atwood cu ochii închişi şi cu o mână pe obraz, alături de versul "A word after a word after a word is power" (Cuvânt, după cuvânt, după cuvânt este putere), din poemul său "Spelling".Cea care uneori este supranumită regina literaturii canadiene a profitat de ceremonie pentru a apăra cauze importante pentru ea, îndemnându-i pe politicienii canadieni şi americani să acţioneze pe frontul climatic şi să pună capăt discriminării pe bază de sex şi culoarea pielii.Recompensată de Booker Prize în 2000 pentru "The Blind Assassin" (Asasinul orb), roman tradus în 50 de limbi, Margaret Atwood este autoarea a patruzeci de romane, culegeri de poezii şi eseuri critice în care analizează locul femeii în societate.Câteva dintre operele sale au fost adaptate pentru cinema şi televiziune, în special serialul de televiziune apreciat de critici "The Handmaid's Tale", care a câştigat mai multe premii Emmy.