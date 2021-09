​​VIDEO SUA: Peste 1.600 de pompieri luptă cu un nou incendiu de vegetaţie izbucnit în nordul Californiei

La nivel naţional, peste 9.400 de pompieri sunt desfăşuraţi pentru stingerea a 12 incendii majore de vegetaţie din California, a anunţat vineri Departamentul forestier şi de protecţie împotriva incendiilor din acest stat (Cal Fire), adăugând că până în prezent în acest an 7.641 de focare au mistuit aproximativ 9.631 kilometri pătraţi în California.





În total, 1.663 de pompieri au fost desfăşuraţi pentru a stinge incendiul denumit Fawn Fire, a declarat vineri seară căpitanul Chris Harvey din cadrul Departamentului de Pompieri din Sacramento, relatează Xinhua și Agerpres Cel puţin 25 de structuri au fost distruse de flăcări. Incendiul a izbucnit miercuri seară, la aproximativ 19 kilometri nord de oraşul Redding, şi a condus la emiterea mai multor ordine de evacuare obligatorie.Aproximativ 9.000 de structuri sunt în continuare ameninţate de acest incendiu care este adus sub control în proporţie de doar 10%, a menţionat Harvey.Chris Harvey a indicat că 169 de autovehicule, 45 de buldozere şi 29 de autospeciale pentru stingerea incendiilor au fost desfăşurate pentru a limita extinderea flăcărilor.Autorităţile i-au avertizat pe localnici să părăsească zona în cazul în care incendiul se înteţeşte.Peste 4.000 de persoane au fost nevoite să îşi părăsească locuinţele în comitatul Shasta din nordul Californiei.Mai multe incendii masive de vegetaţie sunt active în prezent în statul american situat în vestul ţării. Dixie Fire, care a izbucnit la data de 13 iulie în nordul Californiei şi este în prezent cel mai mare din ţară, a mistuit aproximativ 3.898 de kilometri pătraţi, fiind adus sub control în proporţie de 94%.Un alt incendiu de vegetaţie, activ în parcurile naţionale Sequoia şi Kings Canyon din centrul Californiei, a ars în jur de 162 de kilometri pătraţi, pompierii nereuşind până în prezent să îl aducă sub control.