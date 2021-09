Mama premierului Boris Johnson, Charlotte Johnson Wahl, a murit la vârsta de 79 de ani

Mama premierului britanic Boris Johnson, Charlotte Johnson Wahl , a murit luni, la 79 de ani, într-un spital din Londra, relatează The Guardian Pictoriță specializată în portrete, Charlotte Johnson Wahl a murit împăcată la un spital din capitala Regatului Unit, potrivit unei declarații de presă a familiei care a lăsat să se înțeleagă că mama premierului nu a trecut printr-o lungă suferință.Anterior, premierul spunea despre mama sa că este ”autoritatea supremă” în familie. La prima conferință a partidului conservator la care a participat, în 2019, Boris Johnson declara că mama l-a învățat că, în mod egal, fiecare ființă umană de pe planetă este importantă, are demnitatea și valoarea ei.Născută în 1942, ea a fost fiica avocatului Sir James Fawcett, care a deținut și funcția de președinte al comisiei europene pentru drepturile omului în anii 1970.A studiat Engleza la Oxford, dar a abandonat școala pentru a călători în SUA cu Stanley Johnson, cu care s-a căsătorit apoi în 1963. Ulterior, avea să-și reia studiile și să devină pictoriță, la îndrumarea păriniților.Cuplul a avut patru copii: Boris, Rachel, Jo și Leo.La un moment dat, Charlotte a povestit și cum a ajuns să îi dea numele de Boris primului ei născut. Însărcinată în trei luni, după o călătorie neplăcută cu autobuzul în Mexico City, un bărbat pe nume Boris Litwin, la care locuiau, le-a oferit tinerilor căsătoriți două bilete clasa I pentru călătoria de întoarcere. ”Am fost atât de recunoscătoare încât mi-am zis < >”.Cei doi au divorțat însă în 1979, Charlotte suferind mai multe perioade depresive pe durata mariajului și fiind internată timp de nouă luni într-o clinică de psihiatrie.Avea să se recăsăstorească cu un profesor american și să se mute la New York, trăind din picturile sale. În 2004, a devenit văduvă și a revenit la Londra.La vârsta de 40 de ani a fost diagnosticată cu Parkinson, dar a continuat să picteze.Fiul premierului, Wilfred, născut în aprilie 2020, a fost cel de-al 13-lea nepot al ei.