Marea Britanie: Carrie Symonds, soția preierulu Boris Johnson, este din nou însărcinată

„Sper că bebelușul nostru curcubeu va fi aici de Crăciun”, a anunțat Carrie Symonds, în vârstă de 33 de ani, pe rețelele de socializare, adoptând un termen folosit adesea pentru a se referi la copilul care sosește după o sarcină anterioară care s-a încheiat tragic, prin avort spontan sau naștere mortală.„La începutul acestui an am avut un avort spontan care m-a lăsat cu sufletul trist”, a spus doamna Johnson, „mă simt incredibil de binecuvântată că sunt din nou însărcinată, dar mă simt și ca o minge de nervi”.Recent, mai multe personalități au vorbit deschis despre avortul spontan, un episod din viața femeilor care a rămas destul de tabu până acum. Meghan Markle, soția prințului Harry, dezvăluise astfel în noiembrie anul trecut, în coloanele New York Times, că a avut un avort spontan în iulie.Cu câteva săptămâni înaintea ei, modelul și prezentatorul TV Chrissy Teigen au postat un text pe mai multe rețele de socializare în care își explica durerea la pierderea copilului, precum și fotografii care o arătau așezată pe un pat de spital, îmbrățișându-și bebelușul mort.Carrie Symonds a explicat că „problemele de fertilitate pot fi foarte dificile pentru o mulțime de oameni, mai ales când pe platforme precum Instagram puteți simți întotdeauna că totul este în regulă”.„Așadar, sper că, măcar puțin, împărtășirea acestui lucru ar putea ajuta și alți oameni”, a explicat ea.Carrie Symonds este deja mama unui băiețel, Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, născut la sfârșitul lunii aprilie 2020.Pe lângă Wilfred, Boris Johnson are deja patru copii cu a doua soție de care a divorțat. El a recunoscut un al cincilea copil născut dintr-o uniune extra-conjugală, iar presa îi mai atribuie un copil din altă relație.