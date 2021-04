Imagini care îți taie respirația: Coreografa Ariadna Hafez dansează tango la 10 metri sub apă VIDEO

Este vorba despre un film de trei minute regizat și produs de francezul Bastien Soleil pentru Tang'O.”Este un proiect care s-a născut din iluzia a două persoane care doreau să facă ceva diferit, punând cap la cap mai multe idei până a ieșit asta ... A fost un pic complicat să creăm coreografia în living room, având în vedere că urma să o execut sub apă, și apoi să o testez...repetiții după repetiții pentru fiecare mișcare până am ajuns la ceva coerent și fluid sub apă, purtând pantofi cu toc, și având drept recuzită un scaun, în timp ce îți ții respirația”, a povestit dansatoarea, pe contul său de Instagram.”Întotdeauna am fost un fan al oamenilor care vor să teste limitele și care nu se tem”, a mai spus ea.