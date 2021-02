Woody Allen afirmă că documentarul "Allen v. Farrow", difuzat de HBO, "nu caută adevărul"

Într-un comunicat remis publicaţiei The Hollywood Reporter, un reprezentant al cineastului a precizat că Woody Allen şi soţia lui, Soon-Yi Previn, au fost contactaţi în urmă cu câteva luni pentru a prezenta un punct de vedere referitor la conţinutul acestui serial documentar. Ei "desigur, au refuzat", a precizat aceeaşi sursă.Având patru episoade regizate de Amy Ziering şi Kirby Dick (nominalizaţi la Oscar pentru "The Invisible War", 2012), documentarul "Allen v. Farrow" abordează tematica rănilor încă deschise dintre cei doi foşti soţi, cu o atenţie deosebită acordată mărturiilor lui Dylan Farrow, una dintre fiicele adoptive ale fostului cuplu, care l-a acuzat pe Woody Allen că a abuzat-o sexual în 1992."Aşa cum se ştie de mai multe decenii, aceste acuzaţii sunt categoric false. Mai multe agenţii au investigat la momentul respectiv şi au descoperit că, dincolo de ceea ce a lăsat să se înţeleagă Dylan Farrow, nu a avut loc niciodată vreun abuz", notează comunicatul."Din păcate, nu este surprinzător din partea HBO, care are un contract de producţie şi o relaţie comercială cu Ronan Farrow. Deşi acest material de proastă calitate a putut să atragă atenţia publicului, nu schimbă totuşi faptele", se afirmă în acest comunicat.Echipa cineastului i-a acuzat totodată pe autorii documentarului de încălcarea drepturilor de autor, întrucât au folosit câteva secvenţe din audio-book-ul "Apropos of Nothing" (biografia lui Woody Allen, n.r.) fără să ceară acordul celebrului regizor.Această versiune o contrazice însă pe cea a producătorului serialului documentar, Amy Herdy, care, într-un interviu pentru Variety, a declarat că l-a contactat pe Woody Allen în 2018 pentru a îi lua un interviu, fără să primească însă un răspuns din partea cineastului.Woody Allen şi Mia Farrow au avut o relaţie timp de 12 ani, care s-a încheiat în anii '90. Cei doi artişti au lucrat împreună la numeroase filme, precum "Hannah and Her Sisters" (1986), recompensat cu trei premii Oscar.Prin intermediul unor videoclipuri personale, "Allen v. Farrow" încearcă să recreeze viaţa cuplului şi a celor şapte copii ai lor, precum şi despărţirea lor ulterioară din 1992, când cineastul s-a îndrăgostit de fiica sa adoptivă Soon-Yi, într-o perioadă marcată de un proces pentru custodia copiilor şi de acuzaţii de abuzuri domestice.Deşi documentarul include interviuri cu surse apropiate familiei Farrow, aproape că nu cuprinde mărturii contrare, precum cele ale unui alt fiu al fostului cuplu Allen-Farrow, Moses Farrow, care a fost foarte critic cu mama sa şi s-a situat de partea regizorului.