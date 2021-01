VIDEO Arabia Saudita anunță construirea unui oraș cu o lungime de 170 de km, "THE LINE", fără mașini și fără drumuri

The Line

Regiune futuristă și turistică, NEOM figurează pe lista numeroaselor megaproiecte în curs destinate diversificării economiei Arabiei Saudite, puternic dependentă de exporturile de aur negru."În calitate de președinte al consiliului de administrație al NEOM, vă prezint "THE LINE", un oraș care va putea găzdui un milion de locuitori, cu o lungime de 170 km și care va prezerva 95% din zonele naturale", a anunțat prințul moștenitor Mohammed bin Salman, într-o declarație transmisă de televiziuni."Nu vor exista nici mașini, nici drumuri, cu zero emisii de carbon", a anunțat liderul de facto al primei economii arabe, care se clasează în mod regulat între cel mai poluatoare țări din lume."Trebuie să transformăm orașele în orașe ale viitorului", a declarat el, vorbind de o "revoluție civilizațională".Orașul va dispune de servicii precum școli și centre de sănătate, precum și de spații verzi, dar și transport în comun de mare viteză, cu niciun traseu mai mare de 20 de minute, potrivit unui comunicat al NEOM.Proiectul se va baza pe tehnologiile inteligenței artificiale (IA) și pe "echipamente cu impact redus în carbon, alimentate de energie 100% regenerabilă".Construcția "THE LINE" va începe în primul trimestru din 2021 și va fi finanțată de Fondul Public de Investiții, principalul instrument al politicii de diversificare a economiei țării.Proiectul ar urma să creeze 380.000 de locuri de muncă iar contribuția sa la PIB-ul regatului este estimată la 180 miliarde riali (peste 39 miliarde euro) până în 2030, potrivit comunicatului NEOM.