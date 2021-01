Suedia preia preşedinţia rotativă a OSCE

Foto: Profimedia via DigiSport

Suedia preia vineri, la începutul noului an, preşedinţia rotativă a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), informează dpa, citată de Agerpres. Astfel, ţara scandinavă va asigura timp un an conducerea organizaţiei, preluând ştafeta de la Albania. OSCE, care are sediul la Viena, este o organizaţia cu 57 de state membre provenind din Europa, America de Nord şi Asia. Scopul său principal este acela de a promova pacea şi stabilitatea în Europa.Pentru realizarea acestuia, OSCE desfăşoară o serie largă de activităţi ce includ observarea alegerilor, promovarea libertăţii presei, protejarea minorităţilor, combaterea terorismului şi a traficului cu fiinţe umane.