Trump se opune schimbării regulilor pentru viitoarele dezbateri / ”De ce aș permite când am câștigat cu ușurință?!”

Vicepreședintele republican Mike Pence îl va înfrunta pe 7 octombrie la Salt Lake City, Utah, pe colegul de campanie al lui Joe Biden, senatarea Kamala Harris.





Cine a câștigat dezbaterea? Ambii candidați își revendica victoria... una care contează oricum prea puțin





Șase din zece urmăritori ai dezbaterii dintre Joe Biden şi Donald Trump susţin că Biden este câştigătorul. Doar 28% l-au susţinut pe Donald Trump, conform unui sondaj CNN.



Și în sondajul realizat anterior dezbaterii cetăţenii americani îl anticipau pe Biden câştigător, cu 56% din voturi.



Rezultatele sondajului dezbaterii prezidenţiale de anul acesta sunt asemănătoare cu cele din 2016, cînd s-au confuntat Donald Trump şi Hillary Clinton. În 2016, 62% dintre cetăţeni au considerat că Hillary a făcut o treabă mai bună decât Trump, scrie Mediafax.



Întreaga dezbatere dintre Joe Biden şi Donald Trump a fost marcată de jigniri.



Cu toate acestea, alegătorii i-au ţinut partea lui Joe Biden în proporţie de 69%, considerând atacurile lui Biden la adresa lui Trump corecte. Pe de altă parte, doar 32% l-au susţinut pe Trump.



Sondajul CNN a fost realizat pe un eşantion format strict din cetăţenii americani care au urmărit dezbaterea şi nu reprezintă opinia tuturor americanilor.



Pe de altă parte, cei de la Fox News anunţă că Trump este câştigătorul dezbaterii, în percepţia americanilor. Conform sondajului realizat de Comitetul Naţional Republican, comunicat de cei de la Fox News, fostul vice preşedinte, Joe Biden, a fost extrem de slab, prin comparaţie cu adversarul său, Donald Trump, ”un preşedinte care dă dovadă de putere şi iese victorios”.



Bill Stepien, managerul de campanie al lui Trump, a declarat în urma dezbaterii că din punctul său de vedere, Trump s-a descurcat de minune. Stepien l-a criticat şi pe Biden, acuzându-l de un discurs slab.



”Biden e un om prea slab pentru a fi preşedinte, nu ar fi în stare să facă faţă Chinei, crizelor economice şi pandemiei de COVID-19.



De aceea, americanii l-au votat pe Trump câştigător, pentru că şi-au dat seama că au nevoie de un preşedinte puternic”. Comitetul Republican este încrezător şi e de părere că ”după dezbaterea din această seară, peste 35 de zile, poporul american îl va alege din nou pe preşedintele Trump, pentru un al doilea mandat”.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că se opune schimbării regulilor viitoarelor sale dezbateri cu Joe Biden, după un prim duel televizat haotic, potrivit AFP.Comisia responsabilă cu organizarea dezbaterilor electorale din Statele Unite a anunțat miercuri implementarea unor măsuri suplimentare pentru „menținerea ordinii” în cadrul următoarelor două întâlniri față în față între candidații la Casa Albă.„De ce aș permite Comitetului pentru dezbateri să schimbe regulile pentru a doua și a treia dezbatere când am câștigat cu ușurință prima?”, a scris pe Twitter președintele SUA.Șeful Casei Albe insistă - fără dovezi concrete care să o susțină - că a ieșit învingător din ciocnirea cu rivalul său democratic.„Am câștigat în mare măsură dezbaterea, conform unei compilații de sondaje etc”, a scris el pe rețeaua sa socială preferată, fără alte explicații.În ciuda încercărilor repetate, Chris Wallace, veteranul postului Fox News, nu a putut împiedica ca dezbaterea dintre cei doi candidați septuagenari să degenereze "Sunt doar întristat de felul în care s-a petrecut seara", a recunoscut el într-un interviu acordat The New York Times. "Nu m-am gândit niciodată că va deraia așa."Celelalte două dezbateri prezidențiale sunt programate pentru 15 și 22 octombrie, respectiv în Miami, Florida și Nashville, Tennessee.