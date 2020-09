Cronica unei confruntări prezidențiale aprinse Trump-Biden: De la clovn, la prost și mincinos, 90 de minute de atacuri, fără dezbatere de idei VIDEO

Pentru prima oară, Trump și Biden au apărut pe scenă împreună, la Cleveland. Ceea ce a urmat nu a fost tocmai o ”dezbatere”, ci mai curând o luptă în noroi, în care Trump a reușit să-l târască pe Joe Biden, relatează New York Times.Ton ridicat, întreruperi și adesea schimburi de replici incoerente, cei doi intervenind unul peste altul. Cam asta a rezultat din ciocnirea dintre cei doi.În încercarea de a recupera în sondajele care îl arată pe Biden înaintea sa, Trump și-a asumat din start rolul preferat al agresorului, atacându-l inclusiv pe moderatorul dezbaterii, jurnalistul Chris Wallace.Biden a renunțat și el la tonul de obicei extrem de calm și civilizat pentru a face față stilului adversarului și a înscrie puncte. Jocul de scenă a fost și el important, democratul vorbind și el peste Trump atunci când era întrerupt, întorcându-se mereu spre camera video.În esență, spectacolul nu prea a avut nimic de-a face cu dezbaterea de idei. New York Times mai notează că în pofida atacurilor de luni de zile lansate de Trump cu privire la starea mentală, Biden nu s-a încurcat.În același timp, Trump nu a părut să facă vreun efort în a cuceri alegători din afara bazinului său electoral. Greu de spus care mai este impactul unei confruntări atât de haotice și lipsite de substanță, cu atât mai mult cu cât 90% dintre alegători spun că deja au decis cu cine votează în 3 noiembrie. CNN l-a dat totuși câștigător pe Joe Biden. Prezentăm mai jos câteva momente cheie ale spectacolului electoral.Trump este recunoscut prin stilul său agresiv în relația cu reporterii acreditați la Casa Albă, aplicând aceeași tactică și cu Biden: întreruperea frecventă a adversarului, în speranța că acesta se va pierde cu firea și va deveni incoerent, așa cum l-a acuzat frecvent.Timp de 90 de minute, Trump a intervenit frecvent peste Biden și moderatorul Fox News Chris Wallace, nu a respectat nicio regulă prinvind acordarea timpilor, tactică perfectă pentru a submina orice tentativă serioasă de a discuta politici guvernamentale.De cele mai multe ori, ecranul împărțit în două arăta doi candidați vorbind în același timp, în vreme ce moderatorul făcea apel la ordine.”Nu văd nimic inteligent în tine”, l-a provocat Donald Trump, care nu a încetat să pună la îndoială sănătatea fizică și mentală a rivalului său, sperând la un pas greșit al rivalului său pentru a recupera distanța din sondaje. În context, el i-a spus rivalului său să nu mai folosescă cuvântul ”deștept” pentru că, din câte știe el, a terminat facultatea printre ultimii.Trump a denunțat stânga radicală și a susținut că Biden nu ar fi fost în stare să gestioneze pandemia de coronavirus dacă ar fi fost la Casa Albă.”Vă rog, lăsați-l pe vicepreședinte să vorbească”, l-a admonestat Wallace."Nu vrei să taci din gură, omule? Are cineva idee ce vrea clovnul ăsta? (...) Toată lumea știe că este un mincinos", a reacționat Biden.Efectul a fost unul aboslut obositor pentru moderatorul dezbaterii, care a spus la un moment dat că nu mai poate urmări schimbul de replici."A fost prea aprinsă”, a comentat republicanul Chris Christie pentru ABC, criticând însă prestația lui Biden."A fost o oră și jumătate interesantă”, a fost concluzia lui Wallasce.Așa cum a făcut-o în repetate rânduri, inclusiv în timpul masivelor proteste anti-rasism, Trump a refuzat să se dezică tranșant de mișcarea ”white supremacists”, rugat de moderator să condamne aceste grupări extremise. Pe de altă parte, el le-a cerut suporterilor săi să rămână calmi.În același timp, el a arătat cu degetul spre activiștii stângii radicale care ar fi reprezentați de democratul Joe Biden.Oficialii americani, inclusiv FBI și Departamentul de Securitate Internă au arătat în această lună că grupurile ”white supremacist” reprezintă o amenințare la adresa stabilității în SUA.Nu a existat nicio strângere de mână la începutul dezbaterii din cauza pandemiei de coronavirus, moment care adesea era, simbolic vorbind, extrem de relevant odinioară. Cu toate acestea, comunicarea non-verbală dintre cei doi candidați a jucat un rol important, notează Reuters.Trump s-a încruntat la Biden aproape tot timpul, l-a arătat cu degetul sau și-a fluturat mâna în semn de dispreț.De partea cealaltă, Biden s-a întors ostentitv spre camera video, de fiecare dată când președintele american îl întrerupea, stabilind un contact vizual direct cu telespectatorii americani, pe care părea că-i privește drept în ochi.Trump "nu vrea să vorbim despre ceea voi, poporul american, aveți nevoie să știți. Totul este despre voi”, a spus Biden.În timp ce Trump vorbea, Biden dădea din cap dezaprobator, uneori zâmbind sau râzând, alteori tăcând pur și simplu expresiv.Moderatorul i-a cerut lui Trump să explice ce taxe federale a plătit în perioada 2016 și 2017, după ce New York Times a dezvăluit recent că acesta a apelat la tot felul de scheme pentru a nu-și plăti parte din impozite. Fără a oferi nicio dovadă, Trump a spus că a plătit ”milioane de dolari” la stat și ”o să vedeți asta”. Totuși, Tump a refuzat în mod repetat să facă publice documentele privind taxele.Lista invitaților pe care îi aduc candidații este și ea bine gândită pentru a transmite un mesaj în astfel de cirumstanție.Ann Dorn, soția unui fost polițist care a fost ucis în tirmpul protestelor anti-rasism din iunie, din St. Louis, s-a numărat printre invitații lui Trump. De altfel, președintele american a insistat tot timpul pe sloganul ”lege și ordine” și i-a acuzat pe democrați că nu susțin forțele de ordine.De partea cealaltă, printre invitații lui Biden s-a numărat Kristin Urquiza, al cărei tată, fost suporter al lui Trump, a murit din cauza noului coronavirus, fiind un adept al teoriei potrivit căreia virsul este mai curând o invenție.