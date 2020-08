Donald Trump caută unghiul de atac în fața "ticket-ului" Biden-Harris

Luni, în prima zi a convenției democrate din Milwaukee, în Wisconsin, președintele american, care se află în spatele lui Biden în sondaje, a ales să meargă în ... Wisconsin, la Oshkosh, la mai puțin de 130 km nord.Această tehnică a contra-programării este clasică în campaniile americane. Dar Donald Trump - care nu gustă deloc planul doi, fie și trecător - a împins logica mult mai departe, cu două luni și jumătate înaintea unui scrutin care se anunță dificil pentru el.Joi, cu câteva ore înainte de discursul în care Joe Biden va accepta oficial nominalizarea sa, încoronarea unei cariere politice începute în urmă cu jumătate de secol, miliardarul va deschide un alt front.Trump va susține un discurs în Scranton, fostul oraș industrial din Pennsylvania unde s-a născut fostul vicepreședinte.În timp ce liderii democrați - cu Barack și Michelle Obama în frunte - vor susține discursuri, Donald Trump se va deplasa în această săptămână în Minnesota și Arizona.Mult timp marcată de un ritm lent, din cauza pandemiei de Covid-19, care limitează interacțiunile cu alegătorii, campania a demarat în plin.Anunțul alegerii senatoarei Kamala Harris drept candidat pentru funcția de vicepreședinte a dat un impuls campaniei până acum extrem de discretă a lui Joe Biden.Potrivit unui sondaj ABC News/Washington Post publicat duminică, 54% dintre respondenți aprobă această alegere (față de 29% care o dezaprobă).În acest context, multiplicarea deplasărilor la bordul Air Force One va fi suficientă pentru relansarea candidaturii lui Donald Trump?Una dintre speranțele taberei republicane este să-l atragă pe Joe Biden în arenă. Izolat din martie în locuința sa din Wilmington, Delaware, acesta a eschivat numeroase obstacole, amânând pe mai târziu interviurile și conferințele de presă.Steve Bannon, actor major în victoria miliardarului în 2016, aprecia că acest lucru ar fi "excelent pentru campania lui Trump", deoarece îl va "forța pe Joe Biden să iasă din subsolul său".Julian Zelizer, profesor de științe politice la universitatea din Princeton, afirmă că ecuația politică a președintelui american, foarte criticat pentru modul în care a gestionat criza sanitară și economică ce afectează American, rămâne foarte complicată."Principala problemă a lui Donald Trump în acest moment este că, cu cât vorbește mai mult, cu atât se pune în dificultate", a explicat el la CNN. "Nu sunt convins că ieșirile pe care le va avea în zilele următoare vor face rău democraților, ele ar putea din contră să-i unească".Prea lax? Prea la stânga? Prea indecis? Prea influențabil? Donald Trump caută atacul care l-ar putea destabiliza pe Joe Biden. Dar pentru moment are dificultăți în a alege una dintre căi.La începutul alegerilor primare, președintele nu și-a ascuns preferința: visa să se confrunte cu Bernie Sanders, care reprezintă aripa de stânga a partidului democrați și care revendică termenul de "socialist".Dar în cele din urmă a câștigat curentul centrist, întâi cu Joe Biden și apoi cu Kamala Harris.Wall Street Journal evoca, în deschidere, "ușurarea" mediilor bursiere în fața ultimei alegeri.Donald Trump, care invocă victoria surpriză din 2016 imediat ce este întrebat despre sondajele defavorabile pentru următorul scrutin, dorește acum să revină la rețetele care i-au asigurat succesul în urmă cu patru ani.În 2016, și-a poreclit adversara "Crooked Hillary", cu un succes puternic în cadrul bazei electorale, încântată de discursul său deschis și de provocările lansate.De această dată, însă, are dificultăți în alegerea unei formule-șoc care să rămână în mintea oamenilor."Ce este mai bine: "Sleepy Joe" sau "Slow Joe" (Joe le lent)?", se întreba Trump, vineri, în fața unei mulțimi adunate în fața clubului său de golf din Bedminster, în New Jersey. "Ezit ..."După aplauzele oamenilor, a câștigat "Sleepy Joe"."Asta credeam și eu!", a răspuns președintele, amuzat, dar conștient că, cel puțin pentru o săptămână, adversarul său va beneficia de o atenție mediatică mult superioară celei de care se va bucura el.