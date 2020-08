Biden îi transmite condoleanțe lui Trump pentru moartea fratelui său

Fostul vicepreședinte și contracandidatul lui Donald Trump la alegerile prezidențiale, Joe Biden, i-a transmis actualului președinte american condoleanțe pentru moartea fratelui său mai mic, Robert Trump.

”Domnule președinte, Jill și cu mine am aflat cu tristețe de moartea fratelui dumneavoastră, Robert. Cunosc durerea enormă a pierderii unui om drag - și știu cât de importantă este familia în momente ca acestea. Sper că știi că rugăciunile noastre sunt cu voi toți”, a scris Joe Biden pe contul său de Twitter.

Mr. President, Jill and I are sad to learn of your younger brother Robert’s passing. I know the tremendous pain of losing a loved one — and I know how important family is in moments like these. I hope you know that our prayers are with you all.