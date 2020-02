​​VIDEO Atacuri armate Germania: 3.000 de persoane au protestat la Hanau împotriva extremismului și rasismului

Bannerele oamenilor erau inscripționate cu diverse mesaje precum „Rasismul ucide”, „Drepturile omului, nu ale extremiștilor de dreapta” sau „Înăspriți acțiunile anti-fasciste”. Unele persoane țineau în mâini poze ale victimelor.

Corespondentul Deutsche Welle, Kate Brady, a spus că oamenii care au protestat împotriva xenofobiei și retoricii radicaliste de dreapta descriu perfect imaginea Hanau, o mulțime diversificată, de toate vârstele, etniile și culturile.

Autorul atacului, un individ de 43 de ani, şi mama acestuia, în vârstă de 72 de ani, au fost găsiţi morţi de autorităţi joi dimineaţă, într-un apartament.

Hanau in Germany is mourning after nine people were killed in a right-wing terrorist attack. DW's @jaafarAbdulKari talked to the city's immigrant community to find out if they feel safe. pic.twitter.com/7rUxddCp4A