Parlamentul European este pregătit să permită noii Comisiei Europene, prezidată de către Ursula von der Leyen, să își preia funcțiile la 1 decembrie, cu o lună mai târziu decât era planificat, în timp ce trei România, Ungaria și Franța sunt așteptate încă să propună noi candidați de comisari, potrivit purtătorului de cuvânt.

”Parlamentul este pregătit să voteze la timp permiterea noii Comisii să înceapă la 1 decembrie, cere numirea rapidă a celor trei noi candidați desemnați”, a scris pe Twitter Jaume Duc, purtătorul de cuvânt al Parlamentului.

. @EP_President and political group leaders took stock of #ephearings2019. A democratic and transparent process. Parliament willing to vote on time to allow new Commission to start 1st December, asks for rapid appointment of the new 3 commissioners-designate.