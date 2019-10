Fostul ambasador olandez în SUA: Situația la Washington este un "dezastru complet"

Henne Schuwer, care s-a retras în această vară, a fost însărcinat cu această poziție din anul 2015. El a spus, în timpul interviului, că Trump dărâmă "fundamentele societății".



"Desigur că a făcut lucruri bune. Mai mulți bani se duc la Nato și a reformat sistemul de impozitare din 1968", a spus Schuwer. "Dar nu a făcut nimic, absolut nimic pentru a deveni președintele tuturor americanilor. Doar cel al propriilor susținători. Iar de aceea țara a fost divizată complet."



De la alegerea președintelui, susține Schuwer, situația de la Washington este un dezastru complet, acesta blocând activitatea oficialilor din Departamentul de Stat, care lucrau cu diplomații. Ambasadorii își încep acum ziua citind tweet-urile lui Trump.



"Acum totul este condus de la Casa Albă." Ca o consecință, spune el, "am început să ne concentrăm mai mult pe state. Dacă nu putem discuta despre mediu cu Agenția de Protecție a Mediului de la Washington, și nu putem, atunci vorbim cu California sau Oregon. Așa că influența unui președinte care este atât de extrem în unele domenii scade."



Schuwer a vorbit și despre cele două vizite ale prim ministrului olandez, Mark Rutte, la Washington. Prima, realizată în iulie 2018, a mers bine, potrivit spuselor sale.



"Rutte nu l-a lăsat pe Trump să îl calce în picioare și a spus nu."



Înainte de întâlnire, Rutte a spus că "dacă nu corectăm lucrurile care nu se potrivesc, ele vor deveni adevărate". "Nu"-ul spus de Rutte, când Trump a declarat că negocierile dintre UE și SUA vor fi pozitive chiar dacă nu se ajunge la un rezultat concret, a făcut înconjurul lumii.



Pentru a accentua importanța Olandei pentru SUA, ambasada a scos o foaie A4 plină de aspecte, cu simboluri, pe care Rutte i-a întins-o pe masă lui Trump înaintea discuțiilor.

"Conținea lucruri despre câte joburi sunt create în SUA mulțumită investițiilor olandeze", a declarat fostul diplomat. "Am adus 300 de miliarde de dolari în SUA. Este o sumă interesantă. Trump a fost impresionat."



