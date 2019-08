”Avea informații despre Bill Clinton și acum este mort”. Trump alimentează speculațiile privind aparenta sinucidere a lui Epstein

Pe 18 iulie, lui Epstein i s-a refuzat dreptul de a ieși pe cauțiune din închisoare, dar avocații săi au anunțat că vor face apel.





Epstein a fost arestat pe 6 iulie, pentru trafic de minori, în New York și Florida, în perioada 2002 - 2005, fapte pentru care riscă o pedeapsă de până la 45 de ani de închisoare. Finanțistul, a cărui avere era estimată la 500 de milioane de dolari, a pledat nevinovat.





Cele mai recente acuzații care i se aduc bancherului sunt acelea că angajați ai săi și prieteni l-au pus în legătură cu minore, cele mai tinere având 14 ani, iar Epstein a întreținut relații sexuale cu acestea, deși știa că au sub 18 ani. Epstein ar fi plătit tinerele cu bani gheață, pentru "masaje", dar ulterior le-a agresat sexual sau le-a abuzat. Potrivit procurorilor care se ocupă de acest caz, unele victime au fost apoi oferite de Epstein altor persoane, pentru servicii sexuale.

Trump a distribuit pe Twitter o postare a actorului Terrence K. Williams, în care acesta spune că nu crede varianta oficială.”Mort prin sinucidere în timp ce era supravegheat non-stop ca să nu se sinucidă. Da, sigur! Cum se poate întâmpla așa ceva? Jeffrey Epstein avea informații despre Bill Clinton și acum este mort”, a scris Williams pe rețeaua de socializare, adăugând că ”noi știm cine a făcut-o”.FBI și Departamentul de justiție au deschis o anchetă privind moartea lui Epstein, a anunțat procurorul general al SUA, William Barr, adăugând că a fost ”consternat” când a auzit despre moartea finanțistului într-o închisoare federală. Epstein s-a sinucis sâmbătă în închisoarea din New York unde aștepta să fie judecat pentru agresiuni sexuale asupra unor minore, potrivit presei din Statele Unite.Potrivit New York Times, care citează responsabili sub acoperirea anonimatului, finanțistul în vârstă de 66 de ani s-a spânzurat în celula sa. Corpul fără viață a fost descoperit sâmbătă dimineața în jurul orei 07,30 (11,30 GMT).Epstein a mai încercat să se sinucidă pe 24 iulie, când a fost găsit în stare de inconștiență și cu răni la gât în celula sa.