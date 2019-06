Posesorii de arme din California, obligați să treacă printr-un proces de verificare înainte de a cumpăra muniție

Guvernatorul Gavin Newsom și susținătorii propunerii spun că această reglementare va salva vieți, însă cei care se opun sunt pregătiți să atace în instanță decizia, considerând că noua situație va afecta milioane de posesori de arme care respectă legea.Legea intră în vigoare pe 1 iulie, iar furnizorii de muniție au înregistrat o creștere a vânzării, un semn al faptului că cetățenii care posedă arme își fac provizii înainte de termenul limită."În ultimele două săptămâni au crescut vânzările cu 300%, iar clienții spun că adună provizii din cauza acestor noi legi stupide", a declarat Chris Puehse, proprietarul Foothill Ammo, din Sacramento.Departamentul de Justiție al statului, care va administra programul de verificări, estimează că vor fi în jur de 13.2 milioane de achiziții de muniție pe an. Însă 13 milioane vor fi cele ale oamenilor care avea deja istoricul verificat, când au cumpărat arme în California, așa ca ei vor fi deja înregistrați în baza de date guvernamentală a posesorilor de arme. Aceștia vor plăti o taxă de 1$ de fiecare dată când vor cumpără muniție.Agenții comerciali vor compara actul de identitate al clientului cu informațiile din baza de date standard și cu cele dintr-o a doua bază de date, în care sunt încadrați cei care au cumpărat legal arme, dar care nu mai au voie să le deține din cauza unor condamnări penale sau a unor probleme mentale.California are 4.5 milioane de persoane înregistrate ca deținători de arme. Oficialii de stat susțin că aproximativ 3 milioane vor achiziționa muniție de 4 sau 5 ori pe an.Reglementările adoptate de California sunt similare cu cele din Connecticut, Illinois, Massachusetts și New Jersey, unde violența armată a scăzut după introducerea acestora. Însă în aceste state și alte legi legate de deținerea de arme au fost modificate pentru a fi mai stricte.