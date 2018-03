Norvegia: Un politician condamnat la amenda pentru ca a dat un cap in gura unui solicitant de azil a ajuns ministru interimar al Justitiei

Deja ministru al Pescuitului, Per Sandberg, din partidul de dreapta anti-imigratie (Partidul Progresului, FrP), a fost insarcinat sa preia provizoriu fraiele justitiei, dupa demisia colegei sale, Sylvi Listhaug.Considerat un reprezentant al aripii populiste a FrP, Sandberg, 58 de ani, a tinut in mai multe randuri prima pagina a presei.In 1997, a fost condamnat la o amenda de 3.000 de coroane (sub 400 de euro) pentru ca s-a batut cu un solicitant de azil din fost Iugoslavie, cu care consumase alcool la el acasa."Cine a inceput sa dea? Nu imi mai amintesc. Dar lovitura de cap a plecat ca un reflex si dupa asta s-a terminat", scria Sandberg in memoriile sale publicate in 2013.Internautii nu au ratat vestea. "Ce putin noul ministru al Justitiei are o experienta de prima mana cu sistemul juridic", a scris unul dintre ei, pe Twitter."O veste buna, baieti! Ati fost condamnat pentru violente exercitate asupra unui solicitant de azil? Atunci FrP are o slujba o pentru voi, ministru interimar al Justitiei si Imigratiei", a comentat un alt utilizator, tot pe Twitter.Sylvi Listhaug a demisionat marti dimineata, evitand o criza guvernamentala, dupa ce a socat Norvegia afirmand in 9 martie, pe Facebook, ca opozitia laburista privilegiaza drepturile teroristilor in detrimentul securitatii nationale.Acest partid a fost principala victima a extremistului de dreapta Anders Behring Breivik - o perioada membru al FrP - cel care a ucis 77 de persoane in 22 iulie 2011 intr-un dublu atac impotriva sediului guvernului, pe atunci condus de laburistul Jens Stoltenberg, si impotriva unei tabere a tinerilor laburisti pe insula Utoya.