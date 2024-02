FILM Miercuri, 28 Februarie 2024, 10:00

Timothée Chalamet, cel mai căutat actor la Hollywood zilele acestea, a dezvăluit într-un interviu acordat înaintea premierei filmului „Dune: Part Two” că ar fi dispus să încalce sfatul de carieră pe care i l-a dat Leonardo DiCaprio, dacă i s-ar propune proiectul potrivit, relatează revista Variety.

Chalamet (in stanga mesei) si DiCaprio se intersecteaza in „Don't Look Up” abia la finalul filmului Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

Actorul american a dezvăluit pentru prima oară într-un interviu acordat Vogue în septembrie 2022 că DiCaprio i-a dat un sfat scurt legat de carieră în timpul filmărilor pentru Don't Look Up, lungmetrajul Netflix în care cei doi au jucat împreună.

„Fără droguri tari și fără filme cu supereroi”, i-a spus DiCaprio actorului născut în 1995. De altfel, DiCaprio a urmat cu sfințenie acest sfat și, în pofida unei cariere cu zeci de filme în portofoliu, el n-a jucat în niciun lungmetraj bazat pe benzi desenate cu supereroi.

Însă Chalamet a dezvăluit acum, într-un nou interviu acordat The New York Times în timpul turneului de promovare a Dune: Part Two, că nu ar exclude complet să încalce a doua parte a sfatului primit.

„Păi, Leonardo DiCaprio mi-a spus: 'Fără filme cu supereroi, fără droguri tari'. Ceea ce mi s-a părut un sfat foarte bun. Le urmez pe ambele! Dar filmul care m-a făcut să vreau să devin actor este un film cu supereroi, The Dark Knight”, a spus el.

„Dacă scenariul ar fi grozav, dacă directorul ar fi grozav, ar trebui să iau în considerare asta”, a declarat Chalamet cu privire la posibilitatea de a juca într-un film din acest gen. Cei de la New York Times au readus desigur în discuție subiectul în contextul eșecurilor răsunătoare pe care le-au înregistrat la box office filmele cu supereroi în ultima perioadă.

Timothee Chalamet, marcat de interpretarea dată lui Joker de Heath Ledger

Deși, tehnic vorbind, Batman nu este un supererou întrucât nu are superputeri, Chalamet a vorbit de mai multe ori în ultimii ani despre impactul pe care filmul The Dark Knight l-a avut asupra sa.

De exemplu, în 2018, când a primit premiul pentru cel mai bun actor de la New York Film Critics Circle grație interpretării sale din filmul Call Me by Your Name, el a povestit că avea 12 ani când a apărut The Dark Knight și a fost nevoit să ducă muncă de lămurire pe lângă mama și bunica lui să îl lase să meargă să vadă filmul.

„Am plecat din sala de cinema un bărbat schimbat și chiar sunt serios când spun asta. Interpretarea lui Heath Ledger în acel film a fost viscerală și virală pentru mine și acum am virusul actoriei”, a explicat Chalamet.

Ledger avea de altfel să câștige Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar grație interpretării din The Dark Knight însă el nu avea să afle niciodată vestea, murind în mod tragic în ianuarie 2008 din cauza unei supradoze de medicamente înainte ca filmul să apară măcar în cinematografe.

„Dune: Part Two” al lui Denis Villeneuve apare în cinematografe vinerea aceasta

În ceea ce-l privește pe Chalament, lucrurile s-au schimbat, evident, mult de atunci și, deși Call Me by Your Name este considerat filmul care i-a lansat cariera, rolul din lungmetrajul Dune al regizorului canadian Denis Villeneuve este cel care l-a propulsat în ipostaza de cel mai căutat actor de la Hollywood.

Chalamet și-a confirmat statutul înWonka, a treia adaptare cinematografică pe baza îndrăgitei cărți pentru copii Charlie și fabrica de ciocolată a lui Roald Dahl, filmul obținând după lansarea în decembrie anul trecut încasări de 617 milioane de dolari la nivel mondial, la un buget de producție de doar 125 de milioane.

Chiar și când sunt adăugate costurile cu promovarea și distribuirea, Wonka rămâne un succes financiar major pentru studioul Warner Bros., mai ales că multe dintre filmele cu nume mare apărute în 2023 s-au dovedit a fi eșecuri răsunătoare la box office.

Iar Dune: Part Two al lui Denis Villeneuve cu Chalamet în rolul lui Paul Atreides, urmează să apară în cinematografe chiar vinerea aceasta, 1 martie.

