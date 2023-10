FILM Luni, 09 Octombrie 2023, 23:00

0

Angelina Jolie va interpreta rolul legendarei soliste de operă Maria Callas în noul film biografic „Maria”, în regia chilianului Pablo Larraín, transmite revista Variety.com, citată de Agerpres.

Angelina Jolie Foto: The Image Direct / Profimedia Images

Noul film al cineastului chilian „va explora viaţa legendarei şi controversatei soliste de operă, ce este deseori descrisă drept prima divă”.

„Maria” este o producţie independentă iar filmările se vor desfăşura timp de peste 8 săptămâni la Paris, în Grecia, la Budapesta şi la Milano. Scenariul, ce a fost finalizat înainte de greva scenariştilor de la Hollywood, este semnat de Steven Knight cu care regizorul Pablo Larrain a colaborat la pelicula „Spencer”.

Alături de Angelina Jolie, din distribuţie vor mai face parte Pierfrancesco Favino („Adagio”), Alba Rohrwacher („La Chimera”), Haluk Bilginer („Winter Sleep”), Kodi Smit-McPhee („The Power of the Dog”) şi Valeria Golino („Portrait of a Lady on Fire”).

„Sunt incredivil de emoţionat să încep producţia la 'Maria', producţie care sper că va aduce remarcabila viaţă a Mariei Callas în faţa audienţelor din întreaga lume, datorită scenariul magnific scris de Steven Knight, datorită muncii depuse de întreaga distribuţie şi echipă de filmare şi, în special, muncii extraordinare depuse de Angelina Jolie şi modului în care s-a pregătit pentru rol”, a declarat Pablo Larraín într-un comunicat.

Costumele purtate de Angelina Jolie în film sunt bazate pe costumele reale purtate de Maria Callas, printre care şi haine de blană din colecţia de arhivă Massimo Cantini Parrini, după consultări cu PETA pentru a nu folosi blănuri noi.

Angelina Jolie va aduce pe marele ecran viața tumultoasă a Mariei Callas

Proiectul de a aduce viața Mariei Callas pe marele ecran a fost anunțat încă din octombrie anul trecut însă punerea la punct a tuturor detaliilor, inclusiv găsirea unei case de producție, a durat un an de zile.

Soprana greacă de origine americană Maria Callas este una dintre cele mai cunoscute cântăreţe de operă ale secolului al XX-lea. Născută la Manhattan în 1923, ea s-a pregătit în domeniul operei în Grecia la vârsta de 13 ani, înainte de a se stabili în Italia.

De-a lungul anilor, cântăreaţa a trebuit să facă faţă miopiei care a lăsat-o aproape oarbă şi unor multiple scandaluri care i-au zdruncinat atât viaţa personală, cât şi cea profesională: rivalitatea ei cu cântăreaţa de operă italiană Renata Tebaldi sau aventura cu Aristotel Onassis - care s-a căsătorit ulterior cu Jacqueline Kennedy.